राधे-राधे! मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं... हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर युवक ने दी जान
मेरठ में एक युवक ने हाथ पर लिखा मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों को सुबह उसका शव फंदे से लटकता मिला। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।
यूपी के मेरठ में एक युवक ने हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान दे दी। युवक ने हाथ पर लिखा है कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है। युवक ने आत्महत्या किन कारणों से की है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मामले में पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं, परिवार में युवक की मौत के बाद से कोहराम मचा हुआ है। युवक का शव परिवार ने ही बरामद किया था।
मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र के शताब्दी नगर सेक्टर-4सी में गुरुवार देर रात एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शुक्रवार सुबह परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है।
मामले में पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सुभाष पांडेय 30 पुत्र रामबालक पांडेय के रूप में हुई है। वह एक निजी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। परिजनों ने बताया कि सुभाष चार भाइयों में सबसे छोटा था और अविवाहित था। शुक्रवार सुबह जब परिजन उसे चाय पीने के लिए बुलाने पहुंचे तो कमरे में उसका शव फंदे से लटका मिला। यह देखते ही परिवार के लोगों की चीख निकल गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी गई।
हाथ पर लिखा सुसाइड नोट
पुलिस जांच के दौरान मृतक के बाएं हाथ पर लिखे संदेश की भी जानकारी मिली। उसमें उसने अपनी मौत के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदार न बताते हुए ऐसा कदम नहीं उठाने की चेतावनी भी लिखी थी। पुलिस ने इस संदेश को जांच का हिस्सा बनाते हुए अन्य सभी पहलुओं की पड़ताल शुरू कर दी है। परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार में है। परिवार वालों और पड़ोसियों के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस युवक के काम करने की जगह पर भी जाकर जांच करेगी। पुलिस पता लगा रही है कि किन कारणों से युवक आत्महत्या कर सकता है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंपा जाना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें