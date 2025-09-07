गणेश विसर्जन देख लौट रहे युवक की चाकू से गोदकर हत्या, दिन में हुए विवाद का लिया बदला

यूपी में मेरठ के दौराला रोड पर शनिवार देर रात एक सेल्समैन युवक को धारदार हथियारों से गोद डाला। युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सरधना मोहल्ला तकियाकैत निवासी 24 वर्षीय बॉबी पुत्र नरेश कपड़े के शोरूम पर सेल्समैन था।

यूपी में मेरठ के दौराला रोड पर शनिवार देर रात एक सेल्समैन युवक को धारदार हथियारों से गोद डाला। युवक को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सरधना मोहल्ला तकियाकैत निवासी 24 वर्षीय बॉबी पुत्र नरेश कपड़े के शोरूम पर सेल्समैन था। शनिवार को दिन में बॉबी का अपने साथी से किसी बात पर विवाद हो गया था जिसके बाद मामला निपट गया। रात करीब 11 बजे बॉबी गंगनहर पर गणेश विसर्जन यात्रा देखकर घर लौट रहा था।

बताया जा रहा है कि जब वह दौराला रोड पर पहुंचा तो उसके साथी ने अकेला पाकर उस पर धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। बॉबी गंभीर रूप से घायल हो गया वहीं घटना के अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। अन्य लोग बॉबी को नगर के निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। गंभीर हालत के चलते चिकित्सकों ने उसे मेरठ रेफर कर दिया। परिजन कंकरखेड़ा के निजी अस्पताल लेकर गए, मगर उपचार के दौरान बॉबी ने दम तोड़ दिया। सरधना सीओ और एसएसपी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। सीओ, सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

सेल्समैन की हत्या के विरोध में हंगामा सेल्समैन बॉबी की हत्या के विरोध में परिजनों ने पुलिस चौकी चौराहे पर एकत्र होकर हंगामा किया। सरधना पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिसकर्मियों ने मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। दौराला रोड पर सेल्समैन बॉबी पर धारदार हथियारों से हमला करने की सूचना परिजनों को मिली। परिजनों को इसका पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल पहुंच गए। कुछ देर बाद उन्हें बॉबी की मौत की सूचना मिली तो कोहराम मच गया।