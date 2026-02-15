Hindustan Hindi News
किसी और को फंसाने के लिए अपने पैर में मारी गोली, विवाद के बाद से थी रंजिश

Feb 15, 2026 01:27 pm ISTSrishti Kunj कार्यालय संवाददाता, मेरठ
यूपी के मेरठ में लोहियानगर में डेयरी संचालक के बेटे को गोली मारने की घटना का खुलासा हुआ है। घायल युवक ने रंजिश के चलते विरोधी को झूठे मुकदमे में फंसाने के इरादे से अपने पैर में खुद ही गोली मारी थी। शनिवार को एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता कर घटनाक्रम की जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार, गुरुवार सुबह मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर गांव अल्लीपुर के पास युवक को गोली मारने की सूचना मिली थी। खरखौदा के गांव खड़खड़ी निवासी दूध कारोबारी प्रदीप कुमार ने बताया था कि उसके बेटे दीपक को बदमाशों ने गोली मारी है।

घायल दीपक को आनंद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान घायल के बयान, घटनास्थल की परिस्थिति व मेडिकल रिपोर्ट में कई विरोधाभास सामने आए। गोली की दिशा, फायरिंग की दूरी और चोट के स्वरूप को लेकर संदेह गहराता गया। जांच में सामने आया कुछ दिन पहले दीपक का मायापुरी निवासी प्रदीप से विवाद हुआ था। रंजिश में दीपक ने दोस्त हर्ष के साथ प्रदीप को झूठे मुकदमे में फंसाने की योजना बनाई।

आरोप है हर्ष ने अवैध पिस्टल का इंतजाम किया और दीपक ने खुद अपने पैर में गोली मार ली। वारदात के बाद हथियार को कार में छिपा दिया। पिता को सूचना देकर झूठी कहानी सुनाई गई। पुलिस की फील्ड यूनिट ने संदिग्ध कार की तलाशी ली तो उसी वाहन से घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद हुई। बरामदगी के साथ फर्जीवाड़े की पुष्टि हो गई।

अभय भड़ाना से मिली थी पिस्टल

एसपी सिटी ने बताया हर्ष ने खुलासा किया प्रवेश विहार में प्रोविजनल स्टोर संचालक पर फायरिंग करने वाला अभय भड़ाना उसका परिचित है। घटना के बाद अभय भड़ाना ने ही उसे अवैध पिस्टल दी थी, जिसका इस्तेमाल किया गया।

एसपी सिटी, आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि घटना शुरू से संदिग्ध थी। वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि यह स्वयं को गोली मारकर रची गई साजिश थी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, दूसरे को इलाज के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा।

डकैती की फर्जी सूचना देने वाले गिरफ्तार

सरुरपुर में ईंट भट्ठा मालिक और मुनीम ने मजदूरों को फंसाने के लिए डकैती का झूठा ड्रामा रचा। शनिवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी भट्ठा मालिक और मुनीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नौचंदी थाना क्षेत्र के नेहरु नगर निवासी अमित बंसल ने सरुरपुर क्षेत्र में अमित ब्रिक फील्ड के नाम से ईंटों का भट्ठा खोल रखा है। सहारनपुर के ठेकेदार के माध्यम से भट्ठा पर काम करने के लिए मजदूरों को बुलाया था। बीती 11 फरवरी की रात भट्ठा मलिक अमित बंसल और मुनीम महीपाल सिंह ने पुलिस कंट्रोल रुम को डकैती की सूचना दी।

