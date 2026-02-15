Hindustan Hindi News
खाने के विवाद में छोटे भाई ने बड़े की कर दी हत्या, गर्दन लटकने तक चाकू से कई वार

Feb 15, 2026 08:55 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, मेरठ
मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के कस्बा लावड़ में शनिवार को खाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने बड़े भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। उसे बचाने के प्रयास में सबसे बड़ा भाई भी घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी काफी देर तक भाई के शव के पास ही बैठा रहा।

मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के कस्बा लावड़ में शनिवार को खाने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने अपने बड़े भाई की गला रेतकर हत्या कर दी। उसे बचाने के प्रयास में सबसे बड़ा भाई भी घायल हो गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी काफी देर तक भाई के शव के पास ही बैठा रहा और चाकू से खून टपकता रहा। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया।

लावड़ में नत्थू सिंह का परिवार रहता है। उनके के चार बेटे हैं। सबसे बड़ा किरनपाल और उससे छोटे कंवरजीत, जॉनी, अरुण हैं। परिजनों के मुताबिक किरनपाल और कंवरजीत की पत्नी पारिवारिक विवाद के चलते अपने मायके में रह रही हैं। शनिवार को नत्थू सिंह की पत्नी ओमकली खेत पर गई थी। इस दौरान किरनपाल, तीस वर्षीय जॉनी के साथ बैठकर छत पर खाना खा रहा था। इस बीच सबसे छोटा भाई अरुण उर्फ लीपू शराब के नशे में घर पहुंचा। उसने अकेले खाना खाने को लेकर जॉनी से झगड़ा शुरू कर दिया। दोनों भाइयों के बीच गुत्थम-गुत्था हो गई।

इसी बीच अरुण ने चाकू से जॉनी का गला रेत डाला। जॉनी को बचाने के प्रयास में किरनपाल भी घायल हो गया। जॉनी की हत्या कर अरुण शव के पास बैठा रहा। किरनपाल के शोर मचाने पर ग्रामीण एकत्र हो गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपी अरुण को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच की।

खाने के झगड़े में भाई का कत्ल मंजर देख कांपे मोहल्ले के लोग

दौराला के कस्बा लावड़ में शनिवार को हुए रिश्तों के कत्ल की घटना ने हड़कंप मचा दिया। भाई द्वारा भाई का कत्ल किए जाने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मोहल्ला खाराकुआं में हुई हत्या के बाद वहां का मंजर देख हर कोई सन्न रह गया। आसपास के लोगों ने बताया कि चारों भाई मजदूरी करते हैं और शराब पीने के आदी हैं। परिवार की माली हालत कमजोर है। चारों भाइयों में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था।

शनिवार को खूब शोर शराबा और गालीगलौज होती रही लेकिन किसी को भी अंदेशा नहीं था कि वह एक दूसरे की जान ले लेंगे। 30 साल के जोनी की उसके छोटे भाई ने जान ले ली। गला रेत दिए जाने के बाद जोनी जान बचाने के लिए गली की ओर भागा भी, लेकिन कुछ कदम चलकर वह लड़खड़ाकर गिर गया। शव देखकर आसपास रहने वाले बच्चे और महिलाएं सहम गए। वहीं, हत्यारोपी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसे कोई पछतावा नहीं था। इस वारदात के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया।

इतने वार किए गर्दन लटक गई

सीएचसी पर घायल किरणपाल ने बताया पिता की मौत के बाद भाइयों ने साढ़े तीन बीघा जमीन को बेच दिया था और अपने हिस्से के रुपये भी बांट लिए थे। उसकी और उससे छोटे कवलजीत की शादी हुई है, जबकि जोनी और छोटा भाई अरुण अविवाहित है। दोनों की पत्नियां मायके में रह रही हैं। चारों भाई अकेले रहते थे। वह जानी के साथ छत पर बैठकर खाना खा रहा था, तभी अरुण वहां पहुंचा और खाना नहीं देने की बात कहते हुए जॉनी के साथ मारपीट करने लगा। अरुण ने पास रखा चाकू उठाया और जॉनी की गर्दन पर लगातार वार करने लगा। हमले में गर्दन कटकर अलग नहीं हुई, बल्कि लटक गई।

