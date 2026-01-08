फिल्मी अंदाज में खुद की गाड़ी पर चलवा दीं गोलियां, ई-रिक्शा चालक के बयान ने फंसाया

संक्षेप: यूपी के मेरठ में रंजिश और सामने वाले पर दबाव बनाने की चाह में एक युवक ने ऐसा खतरनाक नाटक रचा, जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। फिल्मी अंदाज में खुद की कार पर गोलियां चलाकर अज्ञात बदमाशों का हमला दिखाया गया।

यूपी के मेरठ में रंजिश और सामने वाले पर दबाव बनाने की चाह में एक युवक ने ऐसा खतरनाक नाटक रचा, जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। फिल्मी अंदाज में खुद की कार पर गोलियां चलाकर अज्ञात बदमाशों का हमला दिखाया गया, लेकिन पुलिस की सख्त जांच के बाद फर्जी कहानी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। थाना परतापुर क्षेत्र में हाईवे पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना का बुधवार को प्रेस वार्ता कर पुलिस ने खुलासा किया।

पुलिस के मुताबिक, चार जनवरी की रात सूचना मिली थी कि हाईवे पर एक कार पर तीन अज्ञात युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया और शिकायतकर्ता को थाने लाकर तहरीर ली। तहरीर में युवक ने तीन लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। एसपी सिटी मौके पर पहुंचे और आसपास लगे सीसीटीवी की जांच के निर्देश दिए। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पुलिस को संदेह हुआ। फुटेज में तहरीर में नामजद आरोपी घटनास्थल के आसपास आते-जाते नजर नहीं आए।

ई रिक्शा चालक ने खोली पोल जांच के दौरान सीसीटीवी में एक ई रिक्शा चालक की पहचान हुई, जो घटनास्थल के पास से गुजरा था। ई रिक्शा नंबर के आधार पर चालक को बुलाकर पूछताछ की गई। चालक ने बताया कि जिस समय फायरिंग की बात कही जा रही है, उस वक्त कार पहले से ही सड़क किनारे खड़ी थी। इस बयान के बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने खुद की कार पर फायरिंग कराए जाने की बात कबूल कर ली।

10 लाख रुपये और फॉर्च्यूनर का विवाद बना वजह पुलिस ने बताया कि आरोपी शशांक निवासी शताब्दीनगर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शशांक ने करीब तीन माह पहले दस लाख रुपये में एक फॉर्च्यूनर कार खरीदी थी। कार खरीदने के अगले दिन ही विक्रेता दूसरी चाबी से वाहन ले गया। इस मामले में शिकायत के बावजूद दबाव बनाने और सामने वाले को फंसाने की नीयत से शशांक ने फर्जी हमले की पूरी पटकथा रची।