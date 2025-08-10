UP Meerut Man duped Girl with lakhs of rupees Posed as officer in Navy खुद को नौसेना में अफसर बता छात्रा से रेप की कोशिश, धोखे से ठगे लाखों रुपये, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Meerut Man duped Girl with lakhs of rupees Posed as officer in Navy

खुद को नौसेना में अफसर बता छात्रा से रेप की कोशिश, धोखे से ठगे लाखों रुपये

दिल्ली के युवक ने खुद को नौसेना में अफसर बताकर यूपी के मेरठ में रहने वाली पीएचडी की छात्रा से 5.36 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। छात्रा ने आरोपी से पैसे मांगे तो आरोपी व उसके परिवार ने छात्रा को धमकी दी।

Srishti Kunj संवाददाता, मेरठSun, 10 Aug 2025 02:07 PM
share Share
Follow Us on
खुद को नौसेना में अफसर बता छात्रा से रेप की कोशिश, धोखे से ठगे लाखों रुपये

दिल्ली के युवक ने खुद को नौसेना में अफसर बताकर यूपी के मेरठ में रहने वाली पीएचडी की छात्रा से 5.36 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर ली। छात्रा ने आरोपी से पैसे मांगे तो आरोपी व उसके परिवार ने छात्रा को धमकी दी। एसएसपी के आदेश पर साइबर थाने में ठगी और दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

बुलंदशहर हाल पता शास्त्रीनगर निवासी छात्रा मेरठ में पीएचडी कर रही है। 14 मार्च को मेट्रीमोनियल वेबसाइट पर उसकी मुलाकात दिल्ली के युवक से हुई। आरोपी ने खुद को नौसेना में अफसर बताया। आरोपी ने अपने वर्दी के फोटो व फर्जी आईडी कार्ड भी दिखाए। पीड़िता के अनुसार 24 मार्च को आरोपी ऋषिकेश में सरकारी काम से जाने की बात कहकर उसे साथ ले गया। आरोप है होटल के कमरे में छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया। छात्रा ने विरोध किया तो आरोपी ने अपनी गलती मान ली। इसी बीच आरोपी ने छात्रा की मुलाकात अपने दोस्त से कराई।

ये भी पढ़ें:3 बच्चों को मंदिर में छोड़ इंस्टाग्राम फ्रेंड के साथ चली गई पत्नी, भटक रहा पति

दोस्त को भी नौसेना में अधिकारी बताया। आरोपी ने बहन की शादी की बात कह पीड़िता से कई बार में 5.36 लाख रुपये लिए। पीड़िता को पता चला आरोपी नौसेना में नहीं है। आरोपी के माता-पिता भी जीवित हैं। आरोपी के पिता ने अभद्र व्यवहार किया गया। एसएसपी के आदेश पर दिल्ली डिफेंस एन्कलेव गोला दक्षिण ताजपुर निवासी रोहित व अर्पित राज के खिलाफ धोखाघड़ी, छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी का कहना है कि खातों को फ्रीज कराने के लिए रिपोर्ट भेजी जा रही है।

Meerut News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |