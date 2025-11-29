Hindustan Hindi News
UP Meerut man Died While Playing Volleyball suffered pain in chest doctor says heart attack
पूर्व प्रधान का बेटा वालीबॉल खेलते हुए गिरा और हो गई मौत, डॉक्टरों ने कहा- ठंड में बढ़ रहे केस

पूर्व प्रधान का बेटा वालीबॉल खेलते हुए गिरा और हो गई मौत, डॉक्टरों ने कहा- ठंड में बढ़ रहे केस

संक्षेप:

यूपी के मेरठ में सरधना के खिर्वा जलालपुर गांव में हुई घटना से हड़कंप मच गया। वालीबॉल खेल रहे पूर्व प्रधान के पुत्र के सीने में अचानक दर्द उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वह बेसुध हो गया। साथी उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Sat, 29 Nov 2025 AM मेरठ/सरधना, हिन्दुस्तान टीम
यूपी के मेरठ में सरधना के खिर्वा जलालपुर गांव में हुई घटना से हड़कंप मच गया। वालीबॉल खेल रहे पूर्व प्रधान के पुत्र के सीने में अचानक दर्द उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वह बेसुध हो गया। साथी उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। शुक्रवार को गमगीन माहौल में शव को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। युवक की मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है।

खिर्वा जलालपुर गांव निवासी 42 वर्षीय दिलशाद कुरैशी, पूर्व प्रधान सगीर कुरैशी का पुत्र था। वह शाम को रोजाना गांव में युवकों के साथ वालीबॉल खेलता था। गुरुवार शाम भी दिलशाद रोजाना की तरह खेलने के लिए मैदान पर पहुंचा। मैच खेलते समय दिलशाद के सीने में अचानक तेज दर्द उठा और वह मैदान पर गिरकर बेसुध हो गया। साथी आननफानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

दिलशाद की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। शुक्रवार को गमगीन माहौल में शव को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। दिलशाद की मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। अचानक हुई युवक की मौत से पूरे गांव में शोक व्याप्त है। मृतक के परिजनों को सांत्वना देने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। वहीं सीएमओ डॉ.अशोक कटारिया का कहना है कि मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन सर्दी के दिनों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। इस कारण लोगों को सतर्क रहना चाहिए। ठंड के कारण दिल का दौरा पड़ने के केस बढ़ रहे हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
