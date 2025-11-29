पूर्व प्रधान का बेटा वालीबॉल खेलते हुए गिरा और हो गई मौत, डॉक्टरों ने कहा- ठंड में बढ़ रहे केस

संक्षेप: यूपी के मेरठ में सरधना के खिर्वा जलालपुर गांव में हुई घटना से हड़कंप मच गया। वालीबॉल खेल रहे पूर्व प्रधान के पुत्र के सीने में अचानक दर्द उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वह बेसुध हो गया। साथी उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

यूपी के मेरठ में सरधना के खिर्वा जलालपुर गांव में हुई घटना से हड़कंप मच गया। वालीबॉल खेल रहे पूर्व प्रधान के पुत्र के सीने में अचानक दर्द उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वह बेसुध हो गया। साथी उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। शुक्रवार को गमगीन माहौल में शव को सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। युवक की मौत का कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है।

खिर्वा जलालपुर गांव निवासी 42 वर्षीय दिलशाद कुरैशी, पूर्व प्रधान सगीर कुरैशी का पुत्र था। वह शाम को रोजाना गांव में युवकों के साथ वालीबॉल खेलता था। गुरुवार शाम भी दिलशाद रोजाना की तरह खेलने के लिए मैदान पर पहुंचा। मैच खेलते समय दिलशाद के सीने में अचानक तेज दर्द उठा और वह मैदान पर गिरकर बेसुध हो गया। साथी आननफानन में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।