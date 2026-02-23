मातम में बदलीं शादी की खुशियां, डीजे पर चढ़कर डांस कर रहे युवक की गिरकर मौत
यूपी के मेरठ में एक युवक की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। फलावदा क्षेत्र के गांव महलका में एक शादी समारोह के दौरान उस समय खुशियां गम में बदल गईं, जब डीजे पर चढ़कर नाच रहे युवक की गिरकर मौत हो गई। बताया गया कि अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले गए लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि युवक शादीशुदा था और उसके दो बेटियां हैं। ऐसे में युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार, एक युवक अपने दोस्त की शादी समारोह में शामिल होने आया था। चढ़त के दौरान वह डीजे के ऊपर चढ़कर डांस करने लगा। इस दौरान उसका अचानक से पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसका सिर जमीन से टकराया और वह अचेत हो गया। घटना के बाद समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। उसे गंगानगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां काफी प्रयासों के बावजूद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
परिवार में पसरा मातम, रो-रोकर बुरा हाल
मृतक की पहचान गांव नगला निवासी तुषार के रूप में हुई है। बताया गया है कि तुषार की उम्र करीब 25 वर्ष थी और वह दो छोटी बच्चियों का पिता था। युवक की मौत की खबर जैसे ही परिवार को मिली तो घर में कोहराम मच गया। पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शादी की खुशी में शामिल होने गया युवक घर वापस नहीं लौट सका, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है। कहा जा रहा है कि युवक का शव उसके परिजनों को सौंपा गया है। हादसे के बाद शांतिपूर्वक शादी का कार्यक्रम पूरा किया गया।
पुलिस के पास देर रात तक कोई सूचना नहीं
घटना के संबंध में थाना फलावदा पुलिस को देर रात तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई थी। थाना प्रभारी फलावदा ने बताया कि इस तरह की किसी घटना की जानकारी थाने पर नहीं आई है। मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और सूचना मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जानकारी के अनुसार ये हादसा है। हालांकि, मामले में जानकारी जुटाकर हादे की भी जांच की जाएगी। शादी में हादसे के दौरान मौजूद रहे लोगों समेत इलाज करने वाले डॉक्टरों के भी बयान लिए जाएंगे। पुलिस जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें