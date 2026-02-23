Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मातम में बदलीं शादी की खुशियां, डीजे पर चढ़कर डांस कर रहे युवक की गिरकर मौत

Feb 23, 2026 01:03 pm ISTSrishti Kunj कार्यालय संवाददाता, मेरठ
share Share
Follow Us on

यूपी के मेरठ में एक युवक की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। फलावदा क्षेत्र के गांव महलका में एक शादी समारोह के दौरान उस समय खुशियां गम में बदल गईं, जब डीजे पर चढ़कर नाच रहे युवक की गिरकर मौत हो गई। बताया गया कि अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा।

मातम में बदलीं शादी की खुशियां, डीजे पर चढ़कर डांस कर रहे युवक की गिरकर मौत

यूपी के मेरठ में एक युवक की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। फलावदा क्षेत्र के गांव महलका में एक शादी समारोह के दौरान उस समय खुशियां गम में बदल गईं, जब डीजे पर चढ़कर नाच रहे युवक की गिरकर मौत हो गई। बताया गया कि अचानक संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले गए लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि युवक शादीशुदा था और उसके दो बेटियां हैं। ऐसे में युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार, एक युवक अपने दोस्त की शादी समारोह में शामिल होने आया था। चढ़त के दौरान वह डीजे के ऊपर चढ़कर डांस करने लगा। इस दौरान उसका अचानक से पैर फिसल गया और वह सीधे नीचे गिर पड़ा। गिरते ही उसका सिर जमीन से टकराया और वह अचेत हो गया। घटना के बाद समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। उसे गंगानगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां काफी प्रयासों के बावजूद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:होली के बाद काशी आ सकते हैं PM मोदी; 8 मार्च का प्रोग्राम सेट, बड़ी सौगात देंगे

परिवार में पसरा मातम, रो-रोकर बुरा हाल

मृतक की पहचान गांव नगला निवासी तुषार के रूप में हुई है। बताया गया है कि तुषार की उम्र करीब 25 वर्ष थी और वह दो छोटी बच्चियों का पिता था। युवक की मौत की खबर जैसे ही परिवार को मिली तो घर में कोहराम मच गया। पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। शादी की खुशी में शामिल होने गया युवक घर वापस नहीं लौट सका, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर है। कहा जा रहा है कि युवक का शव उसके परिजनों को सौंपा गया है। हादसे के बाद शांतिपूर्वक शादी का कार्यक्रम पूरा किया गया।

ये भी पढ़ें:रमजान में बारादरी की बंदी से एलयू में बवाल, हिन्दुओं ने घेरा बनाकर नमाज पढ़वाई

पुलिस के पास देर रात तक कोई सूचना नहीं

घटना के संबंध में थाना फलावदा पुलिस को देर रात तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई थी। थाना प्रभारी फलावदा ने बताया कि इस तरह की किसी घटना की जानकारी थाने पर नहीं आई है। मामले की जानकारी जुटाई जा रही है और सूचना मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जानकारी के अनुसार ये हादसा है। हालांकि, मामले में जानकारी जुटाकर हादे की भी जांच की जाएगी। शादी में हादसे के दौरान मौजूद रहे लोगों समेत इलाज करने वाले डॉक्टरों के भी बयान लिए जाएंगे। पुलिस जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें:पुलिस गिरफ्तार करती है, तो भी विरोध नहीं करेंगे; बोले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Meerut News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |