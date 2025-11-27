घर में घुसकर 12 साल के बच्चे का गुप्तांग काट भागा शराबी, कई के साथ मारपीट कर फरार

संक्षेप: मेरठ में शराब के नशे में धुत एक युवक ने एक पार्षद के भतीजों के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान आरोपी ने घर में घुसकर एक किशोर का गुप्तांग काट दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया।

यूपी के मेरठ में एक शराबी युवक ने किशोर का गुप्तांग काट दिया। इस पर जमकर हंगामा भी हुआ। आरोपी ने कई के साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि मेरठ के परतापुर क्षेत्र की जीवनपुरी कॉलोनी में बुधवार शाम शराब के नशे में धुत एक युवक ने एक पार्षद के भतीजों के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान आरोपी ने एक किशोर का गुप्तांग काट दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग निकला।

बताया जा रहा है कि घटना के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी भूड़बराल भेज दिया। घायल किशोर का इलाज जारी है। मामले में पार्षद के भाई ने थाने में पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि दो दिन पहले उनके सबसे बड़े भाई का निधन हुआ था और बुधवार को तीजा था। शाम के समय मोहल्ले का ही एक युवक शराब के नशे में घर के बाहर पहुंचा और गाली-गलौज कर दी। घर के कुछ युवकों ने विरोध किया तो आरोपी ने उनसे मारपीट कर दी।