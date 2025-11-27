Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Meerut Man Cut private part of 12 year old boy inside house Attacked Many ran away
घर में घुसकर 12 साल के बच्चे का गुप्तांग काट भागा शराबी, कई के साथ मारपीट कर फरार

संक्षेप:

मेरठ में शराब के नशे में धुत एक युवक ने एक पार्षद के भतीजों के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान आरोपी ने घर में घुसकर एक किशोर का गुप्तांग काट दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया।

Thu, 27 Nov 2025 08:59 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, मेरठ
यूपी के मेरठ में एक शराबी युवक ने किशोर का गुप्तांग काट दिया। इस पर जमकर हंगामा भी हुआ। आरोपी ने कई के साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि मेरठ के परतापुर क्षेत्र की जीवनपुरी कॉलोनी में बुधवार शाम शराब के नशे में धुत एक युवक ने एक पार्षद के भतीजों के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान आरोपी ने एक किशोर का गुप्तांग काट दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग निकला।

बताया जा रहा है कि घटना के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी भूड़बराल भेज दिया। घायल किशोर का इलाज जारी है। मामले में पार्षद के भाई ने थाने में पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि दो दिन पहले उनके सबसे बड़े भाई का निधन हुआ था और बुधवार को तीजा था। शाम के समय मोहल्ले का ही एक युवक शराब के नशे में घर के बाहर पहुंचा और गाली-गलौज कर दी। घर के कुछ युवकों ने विरोध किया तो आरोपी ने उनसे मारपीट कर दी।

घर में घुसे युवक ने इस दौरान घर में मौजूद 12 वर्षीय बच्चे का गुप्तांग काट लिया, जिससे वह दर्द से चीखने लगा और लहूलुहान हो गया। बच्चे को देख घटना के बाद लोग आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वह मौका पाकर फरार हो गया। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। बच्चे को इलाज के लिए भेजा गया। सीओ ब्रह्मपुरी सौम्या अस्थाना ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीमों को लगाया गया है। आरोपी को जल्द पकड़कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

