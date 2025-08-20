चौकी में घुसा युवक, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखकर उड़े होश

यूपी के मेरठ में दौराला थाने की दादरी चौकी में सोमवार देररात करीब एक बजे एक विक्षिप्त युवक घुस गया और चौकी का दरवाजा बंद कर लिया। गश्त से लौटी पुलिस ने गेट खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने दरवाजा नहीं खोला। किसी अपराधी के चौकी में घुसने की आशंका पर हड़कंप मच गया।

यूपी के मेरठ में दौराला थाने की दादरी चौकी में सोमवार देररात करीब एक बजे एक विक्षिप्त युवक घुस गया और चौकी का दरवाजा बंद कर लिया। गश्त से लौटी पुलिस ने गेट खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन युवक ने दरवाजा नहीं खोला। किसी अपराधी के चौकी में घुसने की आशंका पर हड़कंप मच गया। चौकी में पुलिस के हथियार भी रखे थे, इसलिए स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। आननफानन में दौराला थाना और आसपास के इलाके में मौजूद फोर्स तुरंत दादरी चौकी पहुंच गया। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर और शील्ड लगाकर पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देख होश उड़ गए।

युवक पुलिस को चौकी प्रभारी की कुर्सी पर बैठा मिला। तुरंत ही युवक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ और जांच के बाद अलसुबह करीब 4 बजे युवक को परिजनों के सुपुर्द किया गया। करीब तीन घंटे तक अफरातफरी का माहौल रहा। दादरी चौकी पुलिस टीम सोमवार रात करीब 12 बजे रात्रि गश्त के लिए गई थी। चौकी पर निगरानी के लिए होमगार्ड को जिम्मेदारी दी थी। पुलिस टीम रात एक बजे वापस आई तो चौकी के दोनों दरवाजे बंद थे। काफी देर तक गेट खुलवाने का प्रयास किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला।

होमगार्ड को फोन मिलाया तो पता चला पास ही चाय पीने गया है। कुछ देर में होमगार्ड भी पहुंच गया। पुलिसकर्मियों ने खिड़की से झांककर देखा तो अंदर एक युवक छिपा बैठा था। जिस तरह पुलिस बाहर व्यवहार कर रही थी, उसी तरह अंदर मौजूद युवक भी खुद को छिपा रहा था। ऐसे में पुलिस को लगा कि कोई अपराधी चौकी में घुस आया है। चौकी में हथियार रखे थे, इसलिए स्थिति और गंभीर हो गई।

पुलिस अफसरों को सूचना दी गई। कुछ ही देर में आसपास की चौकी और दौराला थाने से पुलिस टीम दादरी चौकी पहुंच गई। काफी प्रयास के बाद भी गेट नहीं खुला तो पुलिस ने शील्ड लगाई, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घेरा बनाया और चौकी का एक गेट तोड़ डाला। अंदर चौकी प्रभारी की कुर्सी पर युवक आराम से बैठा मिला, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली, लेकिन कोई आपत्तिजनक सामान या हथियार नहीं मिला। युवक ने पुलिस को देखते ही सबसे पहले पानी मांगा। पूछताछ में अपना नाम बताया और कहा कि वह रास्ता भटक गया था।