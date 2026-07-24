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यूपी में लव जिहाद! नाम बदलकर शादी का झांसा देकर रेप, तंग आकर लड़की ने खाया जहर

By Srishti Kunj
हिन्दुस्तान टीम, मेरठ/खरखौदा
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यूपी में लव जिहाद का मामला आया है। एक मुस्लिम लड़के ने अपना नाम बदलकर पहचान छिपाकर लड़की को शादी का झांसा देकर फंसा लिया। चार साल तक उसका रेप किया। अब उसे मारने की धमकी दे रहा है। तंग आकर लड़की ने जहर खा लिया।

धमकी से तंग होकर खाया जहर
रेप पीड़िता ने खाया जहर

यूपी में मेरठ के खरखौदा में लव जेहाद का मामला सामने आया है। शादी का झांसा देकर एक युवक ने छात्रा का यौन शोषण किया। दिल्ली निवासी अनीस खरखौदा में अपने मामा के पास रहता है। आरोप है कि युवक ने युवती को चार साल पहले अपने प्रेम में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर आरोपी काफी समय से पीड़िता का यौन शोषण करता रहा। कुछ दिन पहले पीड़िता द्वारा शादी का दबाव बनाने पर आरोपी फरार हो गया। दो दिन पहले युवती को जानकारी लगी कि आरोपी कहीं और निकाह कर रहा है। इस बात को लेकर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत करने की चेतावनी दी।

आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती के घर पर हमला किया और उसे धमकाया। इससे आहत होकर युवती ने बुधवार रात जहर खा लिया। बेटी की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। गुरुवार को पीड़िता के पिता ने थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए गए।

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फेसबुक पर पोस्ट डालने के बाद उठाया आत्मघाती कदम

पुलिस अधिकारियों की मानें तो अगले सप्ताह युवक की शादी होने का पता चलने पर लड़की ने अपने फेसबुक अकाउंट पर दोनों के फोटो भी डाल दिए। एक पोस्ट लिखा और जहर खा लिया। सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने बताया कि मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच कराई जा रही है। अखिल भारतीय हिन्दू सुरक्षा संगठन मेरठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सचिन सिरोही ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि लव जेहाद के तहत युवती का माइंड वॉश करके फंसाया है। पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की जाएगी।

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मनचले ने छात्रा का कॉलेज आना-जाना किया मुश्किल

मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र निवासी बीबीए की छात्रा का एक युवक ने कॉलेज आना-जाना मुश्किल कर दिया है। छात्रा का आरोप है कि कंकरखेड़ा-रोहटा बाईपास क्षेत्र निवासी युवक विनीत कॉलेज के बाहर खड़ा होकर उसका और उसकी सहेली का पीछा करता है। दोनों के साथ छेड़छाड़ और अश्लील कमेंट करता है। कॉलेज आते-जाते समय पीछा करने और परेशान किए जाने से तंग आकर छात्रा ने परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद परिजन परतापुर थाने पहुंचे और आरोपी युवक के खिलाफ नामजद तहरीर दी। परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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