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सपा नेता के पेट्रोल पंप पर लूटपाट, पहले करवाई बाइक की टंकी फुल फिर खिलौना पिस्टल दिखा लूटा

Apr 15, 2026 07:12 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, मेरठ
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यूपी में मेरठ के कंकरखेड़ा में सपा नेता के पेट्रोल पंप पर सोमवार रात बाइक सवार दो बदमाश खिलौना पिस्टल लेकर लूट करने पहुंच गए। पहले बाइक में तेल डलवाया व सेल्समैन पर खिलौना पिस्टल तानकर 11 सौ रुपये लूट लिए।

सपा नेता के पेट्रोल पंप पर लूटपाट, पहले करवाई बाइक की टंकी फुल फिर खिलौना पिस्टल दिखा लूटा

यूपी में मेरठ के कंकरखेड़ा में सपा नेता के पेट्रोल पंप पर सोमवार रात बाइक सवार दो बदमाश खिलौना पिस्टल लेकर लूट करने पहुंच गए। पहले बाइक में तेल डलवाया व सेल्समैन पर खिलौना पिस्टल तानकर 11 सौ रुपये लूट लिए। सेल्समैन ने एक बदमाश को दबोच लिया। दूसरा आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने पेट्रोल पंप मालिक मनोज चपराना की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

कंकरखेड़ा में रोहटा रोड पर लखवाया गांव के सामने सपा नेता मनोज चपराना का पेट्रोल पंप है। सोमवार रात 10:24 बजे बाइक सवार दो युवक पहुंचे और टंकी फुल कराई। रुपये देने का नंबर आया तो बाइक पर पीछे बैठे युवक ने पिस्टल निकालकर सेल्समैन कपिल पर तान दी और गोली मारने की धमकी दी। उसकी जेब में मौजूद 11 सौ रुपये भी लूट लिए। कपिल ने बदमाशों का पीछा किया और एक आरोपी को बाइक से खींचकर नीचे गिरा दिया। बाकी लोग मौके पर पहुंच गए और आरोपी को दबोच लिया। दूसरा लुटेरा बाइक लेकर फरार हो गया।

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पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि जिस पिस्टल को दिखाकर लूट की थी, वह खिलौना पिस्टल है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पकड़े गए आरोपी की पहचान जतिन निवासी कंकरखेड़ा के रूप में हुई है। फरार आरोपी सावन निवासी अंबेडकर नगर कंकरखेड़ा का रहने वाला बताया है।

एसपी सिटी मेरठ, विनायक गोपाल भोसले ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कंकरखेड़ा में दो युवकों ने पेट्रोल पंप पर खिलौना पिस्टल दिखाकर लूटपाट की थी। एक आरोपी को दबोच लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मामले में जांच जारी है।

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छात्रा से मोबाइल लूटकर भाग रहे लुटेरे को दबोचा

मेरठ के ही गंगानगर डिवाइडर रोड पर छात्रा से मोबाइल लूटकर भाग रहे एक लुटेरे को लोगों ने पकड़ लिया। जिला बिजनौर निवासी छात्रा निकुल गंगानगर में रूम रहकर पढ़ाई कर रही है। निकुल अपनी सहेल रितिका के साथ गंगानगर मेन डिवाइडर रोड पर पैदल जा रही थी। बाइक पर आए दो लुटेरों ने निकुल से मोबाइल छीन लिया। कुछ युवकों ने एक लुटेरे को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। मोबाइल बरामद हो गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम रोहित निवासी मोहल्ला जत्तीवाड़ा बुढ़ाना गेट मेरठ बताया। आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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