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यूपी के इस शहर में राशन कार्ड पर दिल, किडनी-कैंसर का मुफ्त इलाज, करना होगा आवेदन

By Srishti Kunj
नवनीत शर्मा, मेरठ
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यूपी के मेरठ के मेडिकल कॉलेज में अब सभी राशन कार्ड धारकों को दिल, किडनी-कैंसर का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसके लिए मरीजों का आवेदन मेडिकल कॉलेज में करना होगा। मरीजों का राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है।

यूपी के इस शहर में राशन कार्ड पर दिल, किडनी-कैंसर का मुफ्त इलाज, करना होगा आवेदन

गंभीर और असाध्य बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यूपी के मेरठमें एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज की असाध्य रोगी कल्याण निधि बड़ी राहत बनकर उभरी है। अब राशन कार्ड धारक मरीजों को हार्ट, किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का लाखों रुपये तक का इलाज सरकारी खर्च पर निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

पिछले एक वर्ष में मेडिकल कॉलेज इस योजना के तहत 20 लाख रुपये से अधिक की लागत से दर्जनों मरीजों का सफल उपचार करा चुका है। योजना के तहत उन मरीजों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनका परिवार इलाज का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं है। राशन कार्ड के आधार पर आवेदन करने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन आवश्यक अनुमति लेकर मरीजों का उपचार कराता है।

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अब सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ

योजना की नोडल अधिकारी डॉ. अनुपमा वर्मा ने बताया कि पहले इस योजना का लाभ केवल बीपीएल राशन कार्ड धारकों तक सीमित था, लेकिन अब सभी राशन कार्ड धारक (यदि वे हार्ट, किडनी या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं) योजना के तहत आवेदन कर सरकारी खर्च पर निशुल्क इलाज का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में योजना के तहत 60 से अधिक हृदय रोगियों, 50 से अधिक किडनी रोगियों और 25 से अधिक कैंसर मरीजों का सफल उपचार किया जा चुका है। योजना की जानकारी बढ़ने के साथ आवेदन करने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।

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केस 1

51 वर्षीय सुरेंद्र कुमार हृदय की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। उनकी हृदय की धमनियां ब्लॉक हो चुकी थीं और स्टेंट डालना जरूरी था। आर्थिक तंगी के कारण परिवार इलाज कराने में असमर्थ था। मेडिकल कॉलेज ने असाध्य रोगी कल्याण निधि के तहत उनका लाखों रुपये का उपचार निशुल्क कराया, जिससे उन्हें नया जीवन मिला।

केस 2

54 वर्षीय सलीम अंसारी कैंसर से पीड़ित थे। उपचार के लिए 18-18 हजार रुपये कीमत के कई इंजेक्शन आवश्यक थे। परिवार इतना खर्च उठाने में सक्षम नहीं था। असाध्य रोगी कल्याण निधि के माध्यम से सभी जरूरी इंजेक्शन निशुल्क उपलब्ध कराए गए, जिससे उनके उपचार को गति मिली।

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इन्हें मिलेगा लाभ

- राशन कार्ड होना अनिवार्य

- मरीज हार्ट, किडनी या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो

- एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में आवेदन करना होगा

- पात्रता की जांच के बाद असाध्य रोगी कल्याण निधि से निशुल्क इलाज की स्वीकृति दी जाएगी

- उपचार का पूरा खर्च सरकारी निधि से वहन किया जाएगा

एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, प्राचार्य, डॉ. आरसी गुप्ता ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद गंभीर बीमारियों से पीड़ित राशन कार्ड धारक बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। पहले आवेदन कम आने से बजट लैप्स हो जाता था, लेकिन अब आवेदनों में वृद्धि के साथ भविष्य में बजट बढ़ने की भी संभावना है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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