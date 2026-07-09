मेरठ नें विरोध प्रदर्शन में पुलिसकर्मियों पर हमला, 13 नामजद समेत 50 पर केस, 7 गिरफ्तार
मेरठ में छात्रा ललिता गौतम की हत्या के बाद हत्यारोपी के परिजनों को जेल भेजने की मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने जाम लगाया। पुलिस से हाथापाई की गई। हंगामा छह घंटे तक हुआ।
यूपी के मेरठ में कलक्ट्रेट गेट पर हुए बवाल में पुलिस की ओर से देर रात थाना सिविल थाने में कमिश्नरी चौराहे पर बिना अनुमति विधि-विरुद्ध जमाव, सड़क जाम, सरकारी कार्य में बाधा, पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला एवं सोशल मीडिया पर भ्रामक दुष्प्रचार करने के प्रकरण में 13 नामजद और 50 अज्ञात व्यक्तियों पर मुकदमा किया गया। बीएनएस की धारा 74/109(1)/126(2)/132/223/189/190/195/196/270/121/221/226 व 7 सीएल एक्ट में कार्रवाई की गई।
नामजद आरोपी
रवि गौतम, सुशील गौतम, हिमांशु सिसोदिया, सागर लिसाड़ी, लवी प्रधान निवासी खजूरी परीक्षितगढ़, बिजेंद्र गौतम, रितिक जाटव, मोहित जाटव, हेमंत प्रधान, संजय, विजेंद्र सूद, दिग्विजय भाटी और अजय कुमार।
गिरफ्तार आरोपी
अंकित कुमार निवासी ग्राम शाहपुर चौधरी, थाना गढ़मुक्तेश्वर, अरविंद कुमार निवासी ग्राम छिजारसी, नोएडा, रवि कुमार उर्फ गौतम निवासी ग्राम छिजारसी कॉलोनी, नोएडा, रितिक निवासी ग्राम सिसौली थाना मुंडाली, नवनीत कुमार निवासी ग्राम बुद्धि विहार, आवास विकास कॉलोनी, सेक्टर-10, थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद, हिमांशु सिद्धार्थ निवासी मेरठ, लवि उर्फ शुभम निवासी किला परीक्षितगढ़।
प्रलोभन देकर भीड़ को बुलाया गया : एसएसपी
एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि 15 मई को एक छात्रा गुमशुदा हुई थी। 16 मई को सूचना के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और 17 मई को छात्रा की लाश रोहटा क्षेत्र में मिली थी। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इस मामले को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था और परिजनों को बरगलाया जा रहा था। कल ज्ञापन देने की बात बताई गई थी और इसकी अनुमति दी थी। आज कुछ अराजक तत्वों ने कलक्ट्रेट गेट पर धरना दिया गया।
अधिकारियों से अभद्रता की गई। महिला पुलिसकर्मी से हाथापाई की, जिसमें एक महिला दरोगा बेहोश हो गई। 13 आरोपियों पर मुकदमा कराया गया है और 7 की गिरफ्तारी की है। भीड़ में शामिल दिग्विजय सिंह भाटी अमरोहा से जिला बदर है और रवि गौतम पर नोएडा में 4 मुकदमे हैं। इसी तरह के लोगों ने भीड़ को भड़काया। लाइसेंस और अन्य प्रलोभन देकर भीड़ को लाया गया। भीड़ को हटाने के लिए सात लोगों को हिरासत में लिया और न्यूनतम बल प्रयोग किया गया।
11 पुलिसकर्मी हुए घायल
हंगामे की सूचना पर खलबली मच गई। सिविल लाइन, रेलवे रोड, टीपी नगर, गंगानगर, कोतवाली और देहलीगेट थानों का पुलिस बल मौके पर बुलाया गया। एसपी देहात, सीओ सिविल लाइन, एडीएम सिटी समेत कई अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मोर्चा संभालते हुए हालात को नियंत्रित किया। वहीं 11 पुलिसकर्मी घायल बताए गए हैं। इस दौरान एक महिला दरोगा बेहोश भी हो गई थी।
महिला पुलिसकर्मियों से हाथापाई
एसएसपी अविनाश पांडे ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों में से कुछ अराजक तत्वों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता और हाथापाई की थी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें