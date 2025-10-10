UP Meerut Kisan mela Beauty Contest between Cow Buffalo Ox Bull Horse vidhayak became Champion यूपी के किसान मेला में गाय-भैंस-सांड और घोड़ों की सौंदर्य प्रतियोगिता, भैंसा विधायक चैंपियन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
आईआईएमटी विवि में अखिल भारतीय किसान मेले के आखिरी दिन गाय, भैंस, सांड एवं घोड़ों में बीच हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में मुर्रा नस्ल का भैंसा ’विधायक’ ओवरऑल चैंपियन बना।

Srishti Kunj प्रमुख संवाददाता, मेरठFri, 10 Oct 2025 11:45 AM
आईआईएमटी विवि में अखिल भारतीय किसान मेले के आखिरी दिन गाय, भैंस, सांड एवं घोड़ों में बीच हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में मुर्रा नस्ल का भैंसा ’विधायक’ ओवरऑल चैंपियन बना। हरियाणा से पद्म विभूषण से पुरस्कृत किसान नरेंद्र सिंह इस भैंसे को लेकर मेले में पहुंचे थे। इसकी कीमत आठ करोड़ होने का दावा किया गया।

बॉलीवुड गानों पर हुई सौंदर्य प्रतियोगिता में गाय, भैंस, सांड और घोड़ों ने किसानों का दिल जीत लिया। कर्मवीर की दो बैलों की जोड़ी भी विजेता बनी। कुलाधिपति योगेश मोहन गुप्ता, कुलपति डॉ.दीपा शर्मा और कुलसचिव डॉ.वीपी राकेश ने विजेता पशु मालिकों को सम्मानित किया। अंतिम दिन मेले में आकर्षण का केंद्र पशुओं की सौंदर्य प्रतियोगिता रही। सजे-धजे पशु एक-एक कर आगे बढ़ते जा रहे थे।

अच्छे पशुपालन के लिए हरियाणा के किसान नरेंद्र सिंह का मुर्रा नस्ल का भैंसा ‘विधायक’ओवरऑल चैंपियन बना। कृष्णा यादव, शैलेन्द्र सिंह सहित पशुपालन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पशुपालकों को सम्मानित किया गया। मेले में घायल हुए बैल के मालिक कर्मवीर को विवि ने 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की।

डीन डॉ.राजबीर सिंह के अनुसार मेले में उप्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के पशु मालिक पहुंचे थे। डॉ.संदीप कुमार, डॉ.लखविन्दर सिंह, डॉ.राजकुमार, डॉ.हरीश कुमार, डॉ.दीपक वर्मा, डॉ.रवि सिंह थापा, डॉ. ज्योति, डॉ.विभा यादव, डॉ.विशाल मिश्रा, डॉ.शुभम सिंह का सहयेाग रहा।

ये भी रहे मेले में विजेता

विभिन्न वर्गों में जितेन्द्र, यविंद्र सिंह, नरेन्द्र सिंह, सुमित, मोहित, कर्मवीर, विशाल, जितेन्द्र, नीरज भी विजेता रहे। उप्र से राहुल चौधरी ओवरऑल चैंपियन रहे। संजित भी विजेता बने।

