टायर फटने से बेकाबू ट्रक कई वाहनों को घसीट दुकान-मकान से टकराकर रुका, पांच घायल

यूपी में मेरठ-करनाल हाईवे पर शुक्रवार देर रात नंगलाताशी गेट के पास तेज रफ्तार ट्रक भीषण हादसे का शिकार हो गया। सरधना फ्लाईओवर की तरफ से आ रहा ट्रक जैसे ही आगे बढ़ा उसका टायर धमाके के साथ फट गया। टायर फटते ही ट्रक अनियंत्रित हो गया और कई दुकानों और वाहनों को क्षतिग्रस्त करते हुए एक मकान से टकराकर रुक गया। हादसे में कुल पांच लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

देर रात करीब 12 बजे सरधना फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे ट्रक का अचानक टायर फट गया। ट्रक बेकाबू हो गया और तेज रफ्तार में सीधे मेडिकल स्टोर के सामने चाऊमीन की दुकान में जा घुसा। जोरदार टक्कर से दुकान का सारा सामान सड़क पर बिखर गया और लोगों में चीख-पुकार मच गई। बेकाबू ट्रक यहीं नहीं रुका। सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मारता हुआ तिलकराम के मकान और दुकान की दीवार से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दीवार टूटकर गिर गई और मकान का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। लोग घरों से बाहर निकल आए और घायलों को बचाने में जुट गए।

हादसे में ट्रक चालक और परिचालक सहित कुल पांच लोग घायल हुए हैं। घायलों में अंकित, कार मालिक अंकूर, बांस-बल्लियों की दुकान करने वाले चतरलाल और बाइक से गुजर रहे महबूब शामिल हैं। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रक चालक और परिचालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना हादसे का वीडियो पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में ट्रक को अनियंत्रित होकर दुकानें, वाहन और मकान की दीवार तोड़ता साफ नजर आ रहा है। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम लग गया।