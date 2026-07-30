कांवड़ यात्रा के लिए तैयार यूपी पुलिस, गाजियाबाद हादसे से सबक लेकर वेस्ट UP में हाईअलर्ट

गाजियाबाद हादसे में हरिद्वार जा रहे तीन की मौत के बाद यूपी पुलिस ने सबक ले लिया है। इसके बाद वेस्ट यूपी में हाईअलर्ट है। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। पुलिसकर्मियों को सुरक्षा रखने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए।

गाजियाबाद में निवाड़ी थाना क्षेत्र में गंगनहर पटरी मार्ग पर हादसे में हरिद्वार जा रहे तीन लोगों की मौत हो गई थी। हादसे को लेकर वेस्ट यूपी में पुलिस अलर्ट हो गई है। मेरठ में कांवड़ पटरी मार्ग पर हादसे के बाद इस रास्ते पर भारी वाहनों को पूरी तरह से बंद कराने का आदेश दिया गया है। सख्ती से नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। कांवड़ पटरी मार्ग को कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है, इसलिए ज्यादा चौकसी बरती जा रही है।

गाजियाबाद में मंगलवार रात करीब 12.40 बजे निवाड़ी थाना क्षेत्र में गंगनहर पटरी पर बड़ा हादसा हुआ। ट्रक की पिकअप से भिड़ंत हो गई, जिसमें राजस्थान के अलवर निवासी तीन लोगों की मौत हो गई थी। चूंकि हादसा कांवड़ गंगनहर पटरी मार्ग पर हुआ, इसलिए पुलिस अधिकारी अलर्ट हो गए। पूरे वेस्ट यूपी में फोर्स को कांवड़ पटरी मार्ग पर चौकसी बढ़ाने का आदेश दिया गया।

इसी को लेकर एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय, एसपी ट्रैफिक राजेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले और एसपी देहात अभिजीत कुमार समेत जिले के सभी पुलिस अधिकारी वीडियो कांफ्रेंस पर जुड़े। थानेदारों को निर्देश दिया गया कि कांवड़ पटरी मार्ग को हर तरह के वाहन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में कोई भी वाहन इस मार्ग पर न आने पाए।

बीएनजी स्कूल से चलेंगी बसें परीक्षितगढ़ रोड पर चलने वाली बसों का संचालन अब अब्दुल्लापुर में बीएनजी स्कूल के सामने से होगा। इससे आगे शहर की कोई बस या भारी वाहन नहीं आएगा। चार अगस्त के बाद शहर में एक ओर का रास्ता कांवड़ियों के लिए आरक्षित होगा।

एमडी ने औघड़नाथ मंदिर का किया निरीक्षण कांवड़ यात्रा की सुरक्षा एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एमडी पीवीवीएनएल रवीश गुप्ता ने औघड़नाथ मंदिर के साथ ही कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य अभियंता मेरठ जोन प्रथन रजनीकांत मिश्रा, अधीक्षण अभियंता शहर मनोज कुमार, अधिशासी अभियंता प्रशांत सोनी मौजूद रहे। वहीं, मोदीपुरम पुलिस चौकी में कांवड़ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से कांवड़ की गतिविधियों जांची जाएगी।

सीटी, लाठी संग ड्यूटी करेंगे पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रा 2026 में इस बार पुलिसिंग कुछ अलग अंदाज में दिखेगी। पुलिस अधिकारियों ने सीटी, लाठी, फीता, रेनकोट और टार्च लेकर ड्यूटी करने का आदेश दिया है। सीटी मदद बुलाने और अलर्ट करने के लिए होगी, जबकि फीता लेकर डीजे की ऊंचाई और चौड़ाई नापी जाएगी। दूसरी ओर, बारिश में पुलिस ड्यूटी प्वाइंट न छोड़े, इसके लिए रेनकोट साथ रखने का आदेश दिया गया है। वहीं, पुलिस को शाम होते ही रिफ्लेक्टर जैकेट पहनकर ड्यूटी करने का आदेश मिला है।

कांवड़ यात्रा में सभी पुलिसकर्मियों को अपने पास सीटी, लाठी और टार्च रखने का आदेश दिया गया है। खासतौर पर कांवड़ पटरी मार्ग, गढ़मुक्तेश्वर में गंगा घाट और मेला स्थल के लिए आदेश दिया गया है, ताकि किसी आपात स्थिति में तुरंत अलर्ट किया जा सके। हथियार के लिए इसलिए भी मनाही है, ताकि कोई विवाद की स्थिति न बने। वहीं, इस बार 10 फीट ऊंचाई और 12 फीट चौड़ाई वाले डीजे ही आगे जाएंगे। डाक कांवड़ को हादसों से बचाने के लिए आदेश दिया गया है। इसके अलावा ज्यादा ऊंची बनाई गई कांवड़ भी रोकी जाएंगी।