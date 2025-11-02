जंगल में किशोर का कंकाल मिलने से हड़कंप, खोपड़ी और हड्डियों की होगी डीएनए जांच

संक्षेप: यूपी के मेरठ में सरधना के नंगला रोड स्थित जंगल में शुक्रवार दोपहर एक किशोर का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने इसे कब्जे में लिया। उधर, सात माह पूर्व तंत्र क्रिया का शिकार हुए नवाबगढ़ी निवासी 11 वर्षीय रिहान के परिजन भी मौके पर पहुंच गए।

यूपी के मेरठ में सरधना के नंगला रोड स्थित जंगल में शुक्रवार दोपहर एक किशोर का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने इसे कब्जे में लिया। उधर, सात माह पूर्व तंत्र क्रिया का शिकार हुए नवाबगढ़ी निवासी 11 वर्षीय रिहान के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने यह रिहान का होने की आशंका जताई और पुलिस से डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया। कंकाल को फोरेंसिक लैब भेजा गया है।

नवाबगढ़ी गांव निवासी मां बेटी जंगल में घास काट रही थी। इसी बीच उनकी नजर कंकाल पर पड़ी। एक खोपड़ी व हड्डियां झाड़ियों में पड़ी थी। सूचना मिलते ही नवाबगढ़ी से तमाम लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस को भी सूचना दी। थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। इसी बीच नवाबगढ़ी निवासी इमरान व उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कंकाल 11 वर्षीय रिहान का होने की आशंका जताई।

उन्होंने बताया सात माह पूर्व मोहल्ले के तांत्रिक ने रिहान की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने इस स्थान पर तलाश भी की थी, लेकिन शव बरामद नहीं हो पाया था। सीओ आशुतोष कुमार भी मौके पर पहुंचे। बताया कि डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। पुलिस ने खोपड़ी और अन्य हड्डियां एकत्र कीं और पीड़िता की पहचान स्थापित करने के लिए उन्हें फोरेंसिक और डीएनए परीक्षण के लिए भेज दिया। परीक्षण के परिणामों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।