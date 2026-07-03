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16 साल की साली से निकाह करने को पत्नी की हत्या, पति ने तेजाब पिलाकर मार डाला

Srishti Kunj प्रमुख संवाददाता, मेरठ
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मेरठ में एक व्यक्ति ने अपनी 16 साल की साली से निकाह करने को पत्नी की हत्या कर दी। पति ने तेजाब पिलाकर पत्नी को मार डाला। पति दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था। उसपर साली से निकाह करवाने का दबाव भी बना रहा था।

16 साल की साली से निकाह करने को पत्नी की हत्या, पति ने तेजाब पिलाकर मार डाला

यूपी के मेरठ में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसने जबरन पत्नी को तेजाब पिला दिया जिससे महिला की मौत हो गई। युवक ने साली से निकाह करवाने के लिए पत्नी को तेजाब पिला दिया। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले में हत्यारोपी पति और ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज कराया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार परीक्षितगढ़ के अमरसिंह निवासी रहीमुद्दीन ने अपनी बेटी मुस्कान का निकाह डेढ़ साल पहले लोहियानगर के फतेहउल्लापुर निवासी नासिर से किया था। आरोप है कि नासिर मुस्कान को यातनाएं देता था और दहेज के लिए मारपीट करता था। दो माह से नासिर पत्नी पर 16 साल की साली से निकाह का दबाव बना रहा था। उसकी पत्नी इसका विरोध कर रही थी। लेकिन आरोपी फिर भी नहीं मान रहा था और उसे रोज प्रताड़ित कर रहा था।

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जबरन पिलाया तेजाब

बुधवार को आरोपी और मुस्कान के बीच दोबारा इसी बात पर विवाद हुआ। आरोप है कि नासिर ने पत्नी के मुंह में तेजाब उड़ेल दिया। तेजाब पीने के कारण मुस्कान की हालत बिगड़ी तो परिवार के लोगों ने पहले हापुड़ रोड पर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां हालत बिगड़ने पर गढ़ रोड के अस्पताल में ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मुस्कान के पिता रहीमुद्दीन ने लोहियानगर थाने में नासिर और उसके परिजनों पर मुस्कान को तेजाब पिलाने का मुकदमा दर्ज कराया था।

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मुस्कान की मौत के बाद पुलिस ने हत्या की धारा मुकदमे में बढ़ा दी। हत्यारोपी फरार हैं और पुलिस गिरफ्तारी में लगी है। मुस्कान के परिजनों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। उसके साथ मारपीट करता था। पिछले दो महीने से वो बार-बार मुस्कान के आगे दबाव बना रहा था कि मुस्कान अपनी छोड़ी बहन से अपने पति की शादी करवा दे। उसकी छोटी बहन नाबालिग है।

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पिता ने बताया कि मुस्कान ने इसका विरोध किया तो उसे और मारा-पीटा गया। इस बार हद हो गई और तेजाब पिलाकर उसकी हत्या कर दी गई। मुस्कान के परिजनों का कहना है कि आरोपी का साथ उसके परिवार के लोग दे रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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