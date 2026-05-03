Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तमंचे से गोली मारकर पति ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में दी पत्नी की तीसरी शादी की जानकारी

May 03, 2026 01:34 pm ISTSrishti Kunj कार्यालय संवाददाता, मेरठ
share

यूपी के मेरठ मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर-8 में शनिवार शाम निजी विश्वविद्यालय में क्लर्क ने अवैध तमंचे से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पत्नी से लंबे समय से चल रहे विवाद, अलगाव और तीन दिन पहले बेटे को साथ ले जाने की घटना से युवक परेशान था।

तमंचे से गोली मारकर पति ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में दी पत्नी की तीसरी शादी की जानकारी

यूपी के मेरठ मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार सेक्टर-8 में शनिवार शाम निजी विश्वविद्यालय में क्लर्क ने अवैध तमंचे से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि पत्नी से लंबे समय से चल रहे विवाद, अलगाव और तीन दिन पहले बेटे को साथ ले जाने की घटना से युवक परेशान था। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मौत के बाद पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। वहीं, युवक की आत्महत्या के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान नीरज कुमार के रूप में हुई है। नीरज निजी विवि में क्लर्क था। शादी वर्ष 2013 में हुई थी। शादी के कुछ साल बाद ही पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया था। वर्ष 2018 से दोनों अलग रह रहे थे। पत्नी परतापुर में किसी के साथ रहने लगी, लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण नीरज मानसिक तनाव में था। परेशान होकर नीरज ने अब आत्महत्या जैसा कदम उठाया।

Voice of UP 🎤: यूपी का सबसे बड़ा Talent Contest— Register करो, talent दिखाओ ✨ Download App
ये भी पढ़ें:शादी से मना करने पर मर्डर; प्रेमी ने प्रेमिका का गला घोंटा, फिर खुदकुशी की

पत्नी की तीन शादियों का किया जिक्र

पुलिस को युवक के बैग से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार इसमें उसने पत्नी से चल रहे विवाद और मानसिक परेशानी का जिक्र किया है। उसमें बताया कि उसकी पत्नी की पहली शादी दूसरे वर्ग के लड़के से हुई थी। इसके बाद उसने उससे शादी की और सात से आठ माह पहले तीसरे युवक से शादी कर ली। यह भी सामने आया कि उसने तमंचा किसी शराबी से खरीदा था। वो लंबे समय से मानसिक तौर पर परेशान था इस कारण उसने अपनी जान लेने का फैसला किया।

ये भी पढ़ें:लिव इन पार्टनर पर केस दर्ज कराने के लिए टंकी पर चढ़ी युवती, 8 घंटे तक चला ड्रामा

तलाक पर थी सुनवाई

परिजनों के अनुसार नीरज और उसकी पत्नी के बीच चल रहे विवाद में दो दिन बाद तलाक को लेकर तारीख लगी थी। इस बात को लेकर भी नीरज तनाव में था। इस सुनवाई से पहले ही नीरज ने आत्मघाती कदम उठा लिया।

नए मकान में होना था हवन

नीरज एक माह से सेक्टर-8 में किराए के मकान की तीसरी मंजिल पर रह रहा था। उसने सेक्टर-3 में नया मकान बनवाया था। रविवार को नए घर में गृह प्रवेश का हवन होना था।

ये भी पढ़ें:युवती को झांसा देकर कई बार रेप, विरोध पर लोहे की रॉड से हमला कर तोड़ा पैर

पत्नी पर कार्रवाई की तैयारी

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि युवक द्वारा आत्महत्या की गई है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें पत्नी का नाम दिया है। पुलिस द्वारा पत्नी पर कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Meerut News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result 2026 Live, UP Board 10th Result 2026 Live, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।