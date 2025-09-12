मैं बेगुनाह हूं... वीडियो बनाकर 5 बेटियों के पिता ने लगाई फांसी, पत्नी और ससुरालियों पर लगाए आरोप

यूपी के मेरठ में पत्नी और ससुरालियों की धमकियों से परेशान युवक ने वीडियो बनाने के बाद गुरुवार सुबह सल्फास खाकर जान दे दी। मृतक की पत्नी ने ढाई माह पूर्व पारिवारिक विवाद में टॉयलेट क्लीनर पी लिया था, जिसके बाद उपचार कराया गया था।

सुहेल गार्डन निवासी 45 वर्षीय जान मोहम्मद का निकाह 20 साल पहले मुरादनगर के जलालाबाद निवासी शहनाज से हुआ था। दोनों को पांच बेटियां भी हैं। ढाई माह पूर्व जान मोहम्मद से मामूली विवाद के बाद शहनाज ने टॉयलेट क्लीनर पी लिया। शहनाज ने मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि उसने खुद ही सुसाइड का प्रयास किया था। अस्पताल से छुट्टी के बाद शहजान मायके चली गई और पति के खिलाफ दहेज के लिए परेशान करने, मारपीट और जबरन ज्वलनशील पदार्थ पिलाने का आरोप लगाकर तहरीर दी।

मामले में दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया। आरोप है कि ससुराल पक्ष ने समझौते के नाम पर मकान अपने नाम करने के लिए दबाव बनाया। परेशान जान मोहम्मद ने गुरुवार सुबह सल्फास खा लिया। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी और ससुराल पक्ष के आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

अपनी मौत से पहले थी जान मोहम्मद को बेटियों की चिंता कप्तान साहब, मेरा नाम जान मोहम्मद है और मैं बेगुनाह हूं...ये जान मोहम्मद के आखिरी शब्द थे। जान मोहम्मद को मौत से पहले भी सिर्फ अपनी बेटियों की चिंता थी। उसने सुसाइड से पहले तीन वीडियो बनाकर वायरल की, जिसमें उसने दर्जनों बार पुलिस-प्रशासन से अपना मकान बेटियों के नाम पर कराने की मांग की।

वीडियो-1 : जान मोहम्मद की बनाई पहली वीडियो 4.21 मिनट की है। वीडियो शुरू होते ही जान मोहम्मद कहता है कि मैं बेगुनाह हूं। मेरी पत्नी और साले मेरे साथ जो कर रहे हैं, उसके लिए अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। ये जो मेरा मकान है, वो ससुराल पक्ष के लोग मांग रहे हैं और अपने नाम पर बैनामा कराना चाहते हैं। मेरे साथ बहुत गलत हुआ और नाइंसाफी हुई है। अब जीने का दिल नहीं करता और दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। साहब मेरे बाद में मेरा मकान बेटियों के नाम पर करा देना। ये मकान किसी और को नहीं मिलना चाहिए।

वीडियो 2 : मेरी चार बेटियां कुंवारी हैं। 24 अगस्त को ही बड़ी बेटी की शादी की थी। बेटी की शादी के लिए ससुराल पक्ष से पैसा मांगा था, लेकिन नहीं दिया। इसी विवाद में शहनाज ने तेजाब/टॉयलेट क्लीनर पी लिया था। अस्पताल में शहनाज ने बयान भी दिया था कि मैंने खुद पिया था और मेरे परिवार का कोई दोष नहीं है। अब शहनाज के भाई मुझे फंसा रहे हैं।