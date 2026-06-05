हिस्ट्रीशीटर ने किया कबूल, बेटे का कत्ल कर पिस्टल गन हाउस में कराई थी जमा

हिस्ट्रीशीटर राजीव उर्फ सुंदर ने अपने ही बेटे तुषार की दो जून की रात गोली मारकर हत्या कर दी थी। हिस्ट्रीशीटर ने खुलासा किया कि उसने हत्या करने के बाद पिस्टल को देहरादून में गन हाउस पर जमा कराया था। पुलिस पिस्टल की खोज में है।

यूपी के मेरठ खरखौदा में हुए तुषार हत्याकांड में पुलिस अब उस पिस्टल को बरामद करने का प्रयास कर रही है, जिससे तुषार की हत्या की गई। पूछताछ में शातिर हिस्ट्रीशीटर ने खुलासा किया कि उसने हत्या करने के बाद पिस्टल को देहरादून में गन हाउस पर जमा कराया था। ऐसे में पुलिस ने आरोपी का रिमांड मांगा है, ताकि हथियार बरामद कराया जा सके। खुलासा हुआ कि 80 करोड़ की जमीन के विवाद में बेटे का कत्ल किया।

हापुड़ देहात के दोयमी निवासी हिस्ट्रीशीटर राजीव उर्फ सुंदर ने अपने ही बेटे तुषार की दो जून की रात गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को खरखौदा में मेरठ-बुलंदशहर पर पांची फ्लाईओवर के नीचे अंजाम दिया गया था। लाश स्कार्पियो की ड्राइविंग सीट पर पड़ी मिली थी। पुलिस ने राजीव और अमित उर्फ वेदवान निवासी देहरादून को गिरफ्तार किया था। हत्या के बाद आरोपी देहरादून फरार हो गए थे।

राजीव ने अपनी पिस्टल को गन हाउस पर जमा करा दिया था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए देहरादून पहुंची तो सुंदर ने पुलिस को बताया कि उसी ने बेटे तुषार की गोली मारकर हत्या की और पिस्टल को गन हाउस जमा कर दिया। बेटा 80 करोड़ रुपये की जमीन पर कॉलोनी बनाकर बेचना चाहता था, जिससे मना किया था। तुषार नहीं माना हत्या की सुपारी दे दी। इसलिए ही तुषार की हत्या की। पुलिस अब आरोपी हिस्ट्रीशीटर राजीव उर्फ सुंदर को रिमांड पर लेकर पिस्टल बरामद कराएगी।

क्रॉस गेम में तो नहीं चली गई तुषार की जान पुलिस की छानबीन में चौकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला कि गिरफ्तार अमित लगातार तरुण के संपर्क में था और उससे जानकारी लेकर हिस्ट्रीशीटर सुंदर को देता था। उसी ने जमीन बेचने की बात सुंदर को बताई थी। वहीं, दूसरी ओर वांटेड अरविंद लगातार तुषार के संपर्क में था और साथ रहता था। दोनों एक ही पार्टी में थे और प्रॉपर्टी का काम साथ ही करते थे। अरविंद ने ही सुंदर को सुपारी वाली बात बताई थी। अरविंद ने ही कॉल कर तुषार को बुलाया था। पुलिस सूत्रों की मानें तो संभवत: दोनों पिता-पुत्र अमित और अरविंद की साजिश का शिकार हो गए। अरविंद और अमित ने दोनों पिता पुत्र को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया था और दूरियां बढ़ा दी। इसके बाद हत्या करा दी। अब तुषार मर चुका है और उसका पिता सुंदर जेल में है।