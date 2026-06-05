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हिस्ट्रीशीटर ने किया कबूल, बेटे का कत्ल कर पिस्टल गन हाउस में कराई थी जमा

Srishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, मेरठ/खरखौदा
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हिस्ट्रीशीटर राजीव उर्फ सुंदर ने अपने ही बेटे तुषार की दो जून की रात गोली मारकर हत्या कर दी थी। हिस्ट्रीशीटर ने खुलासा किया कि उसने हत्या करने के बाद पिस्टल को देहरादून में गन हाउस पर जमा कराया था। पुलिस पिस्टल की खोज में है।

हिस्ट्रीशीटर ने किया कबूल, बेटे का कत्ल कर पिस्टल गन हाउस में कराई थी जमा

यूपी के मेरठ खरखौदा में हुए तुषार हत्याकांड में पुलिस अब उस पिस्टल को बरामद करने का प्रयास कर रही है, जिससे तुषार की हत्या की गई। पूछताछ में शातिर हिस्ट्रीशीटर ने खुलासा किया कि उसने हत्या करने के बाद पिस्टल को देहरादून में गन हाउस पर जमा कराया था। ऐसे में पुलिस ने आरोपी का रिमांड मांगा है, ताकि हथियार बरामद कराया जा सके। खुलासा हुआ कि 80 करोड़ की जमीन के विवाद में बेटे का कत्ल किया।

हापुड़ देहात के दोयमी निवासी हिस्ट्रीशीटर राजीव उर्फ सुंदर ने अपने ही बेटे तुषार की दो जून की रात गोली मारकर हत्या कर दी थी। वारदात को खरखौदा में मेरठ-बुलंदशहर पर पांची फ्लाईओवर के नीचे अंजाम दिया गया था। लाश स्कार्पियो की ड्राइविंग सीट पर पड़ी मिली थी। पुलिस ने राजीव और अमित उर्फ वेदवान निवासी देहरादून को गिरफ्तार किया था। हत्या के बाद आरोपी देहरादून फरार हो गए थे।

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राजीव ने अपनी पिस्टल को गन हाउस पर जमा करा दिया था। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए देहरादून पहुंची तो सुंदर ने पुलिस को बताया कि उसी ने बेटे तुषार की गोली मारकर हत्या की और पिस्टल को गन हाउस जमा कर दिया। बेटा 80 करोड़ रुपये की जमीन पर कॉलोनी बनाकर बेचना चाहता था, जिससे मना किया था। तुषार नहीं माना हत्या की सुपारी दे दी। इसलिए ही तुषार की हत्या की। पुलिस अब आरोपी हिस्ट्रीशीटर राजीव उर्फ सुंदर को रिमांड पर लेकर पिस्टल बरामद कराएगी।

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क्रॉस गेम में तो नहीं चली गई तुषार की जान

पुलिस की छानबीन में चौकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला कि गिरफ्तार अमित लगातार तरुण के संपर्क में था और उससे जानकारी लेकर हिस्ट्रीशीटर सुंदर को देता था। उसी ने जमीन बेचने की बात सुंदर को बताई थी। वहीं, दूसरी ओर वांटेड अरविंद लगातार तुषार के संपर्क में था और साथ रहता था। दोनों एक ही पार्टी में थे और प्रॉपर्टी का काम साथ ही करते थे। अरविंद ने ही सुंदर को सुपारी वाली बात बताई थी। अरविंद ने ही कॉल कर तुषार को बुलाया था। पुलिस सूत्रों की मानें तो संभवत: दोनों पिता-पुत्र अमित और अरविंद की साजिश का शिकार हो गए। अरविंद और अमित ने दोनों पिता पुत्र को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया था और दूरियां बढ़ा दी। इसके बाद हत्या करा दी। अब तुषार मर चुका है और उसका पिता सुंदर जेल में है।

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पुलिस कर रही जांच कैसे बना आधार कार्ड

पुलिस को आरोपी राजीव उर्फ सुंदर के पास से विकास सुमन नाम का आधार कार्ड मिला है। इसमें पिता का नाम सत्यप्रकाश निवासी बजरंगवाला देहरादून उत्तराखंड का पता है। साथ ही आयु 10 अक्टूबर 1980 दर्ज है। पुलिस पता कर रही है कि राजीव उर्फ सुंदर ने ये आधार कार्ड कैसे बनवाया। क्या ये किसी अन्य का आधार तो नहीं, जिसका सुंदर गलत उपयोग कर रहा है। यदि कोई फर्जीवाड़ा मिला तो नया मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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