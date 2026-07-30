आर्यन के नाम का टैटू देख आदित्य ने चलाई गोलियां, 11 दिन पहले इंस्टाग्राम पर दी थी धमकी

मेरठ में हिस्ट्रीशीटर ने लड़की पर गोलियां चलाकर खुद भी आत्महत्या कर ली। लड़की का इलाज जारी है। आदित्य ने आर्यन के नाम का टैटू देख गोलियां चलाई थीं। कंकरखेड़ा के डिफेंस एनक्लेव में हुई घटना से हड़कंप मच गया। आरोपी ने 11 दिन पहले इंस्टाग्राम पर गोली मारने की धमकी दी थी।

यूपी में मेरठ के कंकरखेड़ा में दिनदहाड़े बुधवार शाम एक तरफा प्यार में हिस्ट्रीशीटर आदित्य ने अनुष्का को चार गोली मारकर खुद अपनी जान दे दी। इससे पहले आदित्य ने इंस्टाग्राम पर 18 जुलाई को वीडियो स्टोरी लगाई कि मेरे प्यार से भी बुरा मेरा बैर, सिर पर मार दू गोली। इस वीडियो के 11 दिन बाद ही अनुष्का को आरोपी ने सिर पर ही गोली मार दी।

पुलिस इस घटना के पीछे लव ट्रायंगल को लेकर भी जांच कर रही है। पुलिस जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि अनुष्का ने आर्यन के नाम का टैटू बनवाया था, जिसे आदित्य ने देख लिया था। आदित्य इसी बात को लेकर युवती से विवाद कर रहा था, लेकिन युवती ने बातचीत से मना कर दिया था। ऐसे में मिलने के बहाने से आदित्य ने अनुष्का को बुलाया और गोली मार दी और खुद भी सुसाइड कर लिया।

आदित्य प्रधान कंकरखेड़ा थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी था और उसके खिलाफ शस्त्र फैक्ट्री, लूट और चोरी के 8 मुकदमे थे। आदित्य कुछ माह पूर्व लोहियानगर थाने से फायरिंग के मामले में जेल गया था। इससे पहले आदित्य और अनुष्का दोनों परिचित बताए गए। आदित्य के जेल जाने के बाद दोनों का संपर्क खत्म हो गया था। अब जब आदित्य जेल से जमानत पर बाहर आया तो वह लगातार अनुष्का से बातचीत का प्रयास कर रहा था। कुछ दिन पहले आदित्य ने अनुष्का द्वारा बनवाया आर्यन के नाम का टैटू देख लिया था।

इसी बात पर आदित्य ने बवाल किया था और अनुष्का को हत्या की धमकी दी थी। 18 जुलाई को आदित्य ने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर ‘मेरे प्यार से भी बुरा मेरा बैर, सिर पर मार दू गोली’ वाली वीडियो डाली थी। वीडियो डालने के 11 दिन बाद आरोपी ने वारदात कर दी।

देर रात मिली तहरीर अनुष्का के परिजनों ने फिलहाल देररात पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया गया कि अनुष्का को आदित्य परेशान करता था। इसी बात को लेकर गोली मारी है। पुलिस तहरीर को लेकर जांच कर रही है और मुकदमा इसी पर दर्ज किया जाएगा।

एक मिनट बातचीत फिर तड़ातड़ दाग दीं गोलियां कंकरखेड़ा में अनुष्का को गोली मारकर आदित्य ने सुसाइड कर लिया। घटनाक्रम का एक वीडियो सामने आया है, जिसे पुलिस ने पास लगे एक कैमरे से निकाला है। इस वीडियो में दिख रहा है कि युवती स्कूटी पर आई और आदित्य ने पार्क के बाहर युवती से बातचीत शुरू की थी। वीडियो में दिख रहा है कि आदित्य लगातार अनुष्का को धमका रहा था और दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। एक मिनट बातचीत के बाद आरोपी ने पिस्टल निकाली और अनुष्का के सिर पर ही पहली गोली मारी। अनुष्का के पेट और गर्दन पर भी तीन गोली मारी।

डिफेंस एन्क्लेव कॉलोनी में जिस जगह अनुष्का को गोली मारने के बाद आदित्य ने सुसाइड किया, वहां पुलिस और फोरेंसिक टीम ने छानबीन की। दो पिस्टल मौके से बरामद की गई, जबकि कुछ कारतूस आदित्य की जेब से मिले थे। पुलिस ने पास के एक मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली। इस दौरान वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आदित्य इसी जगह पर बाइक लगाकर खड़ा था। कुछ देर में अनुष्का आई और आदित्य से बातचीत होने लगी। आदित्य इस दौरान युवती को धमकाते हुए और बातचीत करते दिख रहा है। इस दौरान आदित्य ने पिस्टल निकाली और सीधे अनुष्का के माथे पर गोली मारी। अनुष्का जमीन पर गिरी तो उसकी गर्दन और पेट पर तीन गोलियां मारी। इसके बाद आदित्य ने अपने पेट से पिस्टल सटाकर दो गोली मार ली और वहीं गिर पड़ा। इस वीडियो फुटेज को पुलिस ने कब्जे में लिया है।