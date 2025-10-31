Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Meerut History Sheeter faked his own death blamed Wife revealed truth in front of police
हिस्ट्रीशीटर ने खुद को दिखाया मरा, आरोप लगने के बाद पत्नी ने पुलिस के सामने खोल दी पोल

हिस्ट्रीशीटर ने खुद को दिखाया मरा, आरोप लगने के बाद पत्नी ने पुलिस के सामने खोल दी पोल

संक्षेप: हिस्ट्रीशीटर वाहिद तमंचा की पोल उसकी पत्नी ने पुलिस के सामने खोल दी। हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस से बचने के लिए खुद को मृत दिखाया हुआ था। पुलिस ने रिकार्ड में आरोपी को लापता दर्शा दिया। एक मामूली से विवाद के चलते हिस्ट्रीशीटर दोबारा पुलिस के शिकंजे में आ गया।

Fri, 31 Oct 2025 01:57 PMSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, मेरठ
share Share
Follow Us on

यूपी के मेरठ में हिस्ट्रीशीटर वाहिद तमंचा की पोल उसकी पत्नी ने पुलिस के सामने खोल दी। हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस से बचने के लिए खुद को मृत दिखाया हुआ था। पुलिस ने रिकार्ड में आरोपी को लापता दर्शा दिया। एक मामूली से विवाद के चलते हिस्ट्रीशीटर दोबारा पुलिस के शिकंजे में आ गया। पत्नी से विवाद के बाद उसने खुद गर्दन पर चाकू मारकर पत्नी पर आरोप लगा दिया। पत्नी भी थाने पहुंच गई और पुलिस के सामने खुलासा कर दिया कि वही हिस्ट्रीशीटर वाहिद तमंचा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वाहिद तमंचा लिसाड़ी गेट थाने का हिस्ट्रीशीटर है और पूर्व में तारापुरी में रहता था। पुलिस की सख्ती अपराधियों पर बढ़ी तो उसने पुराना मकान छोड़ दिया और अंडरग्राउंड हो गया। कुछ लोगों से अपनी मौत की अफवाह फैला दी। पुलिस तक सूचना भिजवा दी।

ये भी पढ़ें:प्रेमी-प्रेमिका ने उठाया खौफनाक कदम, जहर खाया और नस काटकर दी जान देने की कोशिश

पुलिस ने भी हिस्ट्रीशीटर के निगरानी रजिस्टर में आरोपी वाहिद को लापता दर्शा दिया। इसके बाद उसने किराये का मकान लिया और पत्नी रानी के साथ रहने लगा। बुधवार रात वाहिद का पत्नी रानी से विवाद हो गया। वाहिद ने खुद अपनी गर्दन पर चाकू मारकर पुलिस को कॉल कर दिया और पत्नी पर आरोप लगा दिया। पुलिस वाहिद को ब्रह्मपुरी थाने लेकर पहुंची, मामला लिसाड़ी गेट का होने के कारण संबंधित थाने भेजा गया।

पुलिस को वाहिद ने अपना नाम और पिता का नाम नहीं बताया। वाहिद की पत्नी रानी गुरुवार को लिसाड़ी थाने पहुंच गई। खुलासा किया पति का पूरा नाम वाहिद तमंचा है और वह लिसाड़ी गेट थाने का हिस्ट्रीशीटर है। वाहिद ने अपनी मौत की अफवाह फैलाकर पुलिस रिकार्ड में खुद को मृत दिखाया था। रजिस्टर खंगाला गया। पता चला वाहिद को लापता दिखाया था। वाहिद का रिकार्ड जुटाना शुरू कर दिया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Meerut News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |