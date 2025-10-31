हिस्ट्रीशीटर ने खुद को दिखाया मरा, आरोप लगने के बाद पत्नी ने पुलिस के सामने खोल दी पोल

संक्षेप: हिस्ट्रीशीटर वाहिद तमंचा की पोल उसकी पत्नी ने पुलिस के सामने खोल दी। हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस से बचने के लिए खुद को मृत दिखाया हुआ था। पुलिस ने रिकार्ड में आरोपी को लापता दर्शा दिया। एक मामूली से विवाद के चलते हिस्ट्रीशीटर दोबारा पुलिस के शिकंजे में आ गया।

यूपी के मेरठ में हिस्ट्रीशीटर वाहिद तमंचा की पोल उसकी पत्नी ने पुलिस के सामने खोल दी। हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस से बचने के लिए खुद को मृत दिखाया हुआ था। पुलिस ने रिकार्ड में आरोपी को लापता दर्शा दिया। एक मामूली से विवाद के चलते हिस्ट्रीशीटर दोबारा पुलिस के शिकंजे में आ गया। पत्नी से विवाद के बाद उसने खुद गर्दन पर चाकू मारकर पत्नी पर आरोप लगा दिया। पत्नी भी थाने पहुंच गई और पुलिस के सामने खुलासा कर दिया कि वही हिस्ट्रीशीटर वाहिद तमंचा है।

वाहिद तमंचा लिसाड़ी गेट थाने का हिस्ट्रीशीटर है और पूर्व में तारापुरी में रहता था। पुलिस की सख्ती अपराधियों पर बढ़ी तो उसने पुराना मकान छोड़ दिया और अंडरग्राउंड हो गया। कुछ लोगों से अपनी मौत की अफवाह फैला दी। पुलिस तक सूचना भिजवा दी।

पुलिस ने भी हिस्ट्रीशीटर के निगरानी रजिस्टर में आरोपी वाहिद को लापता दर्शा दिया। इसके बाद उसने किराये का मकान लिया और पत्नी रानी के साथ रहने लगा। बुधवार रात वाहिद का पत्नी रानी से विवाद हो गया। वाहिद ने खुद अपनी गर्दन पर चाकू मारकर पुलिस को कॉल कर दिया और पत्नी पर आरोप लगा दिया। पुलिस वाहिद को ब्रह्मपुरी थाने लेकर पहुंची, मामला लिसाड़ी गेट का होने के कारण संबंधित थाने भेजा गया।