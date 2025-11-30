सगाई में शराब पीकर चलाई दनादन गोलियां, दो को घायल कर खाना खाने बैठा आरोपी और फिर...

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Meerut Hastinapur Harsh Firing after Drinking liquor two Injured accused beaten
संक्षेप:

यूपी के मेरठ में हस्तिनापुर के गांव भैंसियावाला के एक घर में सगाई कार्यक्रम में एक युवक ने शराब के नशे में हर्ष फायरिंग कर दी। दो गोली हवा में चलाई और इसके बाद दो गोली नीचे चलाई। समारोह में शामिल होने आए दो युवकों के पैर में गोली जा लगी।

Sun, 30 Nov 2025 11:01 PMSrishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, मेरठ/हस्तिनापुर
यूपी के मेरठ में हस्तिनापुर के गांव भैंसियावाला के एक घर में सगाई कार्यक्रम में एक युवक ने शराब के नशे में हर्ष फायरिंग कर दी। दो गोली हवा में चलाई और इसके बाद दो गोली नीचे चलाई। समारोह में शामिल होने आए दो युवकों के पैर में गोली जा लगी। मौके पर अफरातफरी मच गई। घायलों को तुरंत गंगानगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, आरोपी गोलीबारी करने के बाद समारोह में खाना खाने लगा। आरोपी को पकड़कर लोगों ने जमकर पीटा। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में लिया गया। घायलों के बयान कराने के लिए एक टीम को अस्पताल भेजा गया है।

भैंसियावाला में रविवार को बाबूराम के भतीजे विवेक पुत्र स्वर्गीय नीटू की सगाई का कार्यक्रम था। छुछाई गांव निवासी विनोद ने शराब के नशे में लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। दो गोलियां हवा में फायर की और पिस्टल रखने के दौरान दो गोलियां नीचे जमीन पर चला दी। समारोह में आए 45 वर्षीय अजय पुत्र मांगेराम निवासी चांद-समद खतौली और 42 वर्षीय विकास पुत्र धर्मपाल निवासी पिपलहेड़ा के पैरों में गोली लगी। मौके पर अफरातफरी मच गई और घायलों को तुरंत गंगानगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उधर, हर्ष फायरिंग करने के बाद आरोपी समारोह में खाना खाने लगा और दोबारा से पिस्टल निकाल ली। इस पर लोगों का आक्रोश भड़क गया और आरोपी को जमकर पीटा। फायरिंग की सूचना पुलिस को दी। हस्तिनापुर पुलिस मौके पर पहुंची और विनोद को हिरासत में लिया। विनोद की पिस्टल भी बरामद कर ली। पुलिस टीम को अस्पताल में दोनों घायलों के बयान लेने भेजा गया।

गांव में बातचीत की तो पता चला विनोद ने पिस्टल निकाली थी और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। दो गोली दोनों युवकों अजय और विकास के पैरों में लगी थी। पुलिस वीडियो फुटेज की जांच कर रही है। अजय को एप्सनोवा अस्पताल गंगानगर में भर्ती कराया है। विकास को न्यू लाइफ हॉस्पिटल रेफर किया गया। वहीं, दोनों की सर्जरी की जा रही है। पुलिस ने बयान ले लिए हैं, जिसमें आरोपी पर गोलीबारी का आरोप लगाया है। सीओ मवाना, पंकज लवानिया ने कहा कि सगाई समारोह में युवक ने पिस्टल से गोली चलाई, जिसमें दो युवकों को गोली लगी है। तहरीर नहीं मिली है और पुलिस जांच कर रही है। पुलिस कार्रवाई को जुटी है। पिस्टल बरामद कर ली है और युवक को हिरासत में लिया है।

