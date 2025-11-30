सगाई में शराब पीकर चलाई दनादन गोलियां, दो को घायल कर खाना खाने बैठा आरोपी और फिर...

संक्षेप: यूपी के मेरठ में हस्तिनापुर के गांव भैंसियावाला के एक घर में सगाई कार्यक्रम में एक युवक ने शराब के नशे में हर्ष फायरिंग कर दी। दो गोली हवा में चलाई और इसके बाद दो गोली नीचे चलाई। समारोह में शामिल होने आए दो युवकों के पैर में गोली जा लगी।

यूपी के मेरठ में हस्तिनापुर के गांव भैंसियावाला के एक घर में सगाई कार्यक्रम में एक युवक ने शराब के नशे में हर्ष फायरिंग कर दी। दो गोली हवा में चलाई और इसके बाद दो गोली नीचे चलाई। समारोह में शामिल होने आए दो युवकों के पैर में गोली जा लगी। मौके पर अफरातफरी मच गई। घायलों को तुरंत गंगानगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, आरोपी गोलीबारी करने के बाद समारोह में खाना खाने लगा। आरोपी को पकड़कर लोगों ने जमकर पीटा। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में लिया गया। घायलों के बयान कराने के लिए एक टीम को अस्पताल भेजा गया है।

भैंसियावाला में रविवार को बाबूराम के भतीजे विवेक पुत्र स्वर्गीय नीटू की सगाई का कार्यक्रम था। छुछाई गांव निवासी विनोद ने शराब के नशे में लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। दो गोलियां हवा में फायर की और पिस्टल रखने के दौरान दो गोलियां नीचे जमीन पर चला दी। समारोह में आए 45 वर्षीय अजय पुत्र मांगेराम निवासी चांद-समद खतौली और 42 वर्षीय विकास पुत्र धर्मपाल निवासी पिपलहेड़ा के पैरों में गोली लगी। मौके पर अफरातफरी मच गई और घायलों को तुरंत गंगानगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उधर, हर्ष फायरिंग करने के बाद आरोपी समारोह में खाना खाने लगा और दोबारा से पिस्टल निकाल ली। इस पर लोगों का आक्रोश भड़क गया और आरोपी को जमकर पीटा। फायरिंग की सूचना पुलिस को दी। हस्तिनापुर पुलिस मौके पर पहुंची और विनोद को हिरासत में लिया। विनोद की पिस्टल भी बरामद कर ली। पुलिस टीम को अस्पताल में दोनों घायलों के बयान लेने भेजा गया।