Hindustan Hindi News
UP Meerut Gurjar Samaj Mahapanchayat Stopped Ruckus Police Arrested 30 Case Registered

गुर्जर समाज की महापंचायत रोकने पर बवाल के बाद पुलिस पर पथराव, 30 को गिरफ्तार कर केस दर्ज

यूपी के दादरी में बुलाई गई गुर्जर महापंचायत को लेकर रविवार दोपहर बवाल हो गया। कपसाड़ गांव में राजपूत सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड हटाने, गुर्जरों को टिकटों में भागीदारी समेत कई मुद्दों पर महापंचायत बुलाई गई। सुबह से ही पुलिस-प्रशासन ने दादरी को सील कर फोर्स तैनात कर दी।

Srishti Kunj मेरठ/दौराला, हिन्दुस्तान टीमSun, 21 Sep 2025 08:37 PM
गुर्जर समाज की महापंचायत रोकने पर बवाल के बाद पुलिस पर पथराव, 30 को गिरफ्तार कर केस दर्ज

यूपी के दादरी में बुलाई गई गुर्जर महापंचायत को लेकर रविवार दोपहर बवाल हो गया। कपसाड़ गांव में राजपूत सम्राट मिहिर भोज का बोर्ड हटाने, गुर्जरों को टिकटों में भागीदारी समेत कई मुद्दों पर महापंचायत बुलाई गई। सुबह से ही पुलिस-प्रशासन ने दादरी को सील कर फोर्स तैनात कर दी। दोपहर में महापंचायत में शामिल होने आए लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस ने लाठियां फटकार कर स्थिति पर काबू पाया। 30 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है।

सरधना के कपसाड़ गांव के बाहर राजपूत सम्राट मिहिर भोज स्मृति द्वार का बैनर लगा दिया गया। इसको लेकर गुर्जर महासभा और कई गुर्जर नेताओं ने विरोध जताते हुए इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। दादरी निवासी अभिनव मोतला की ओर से सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल किए गए और आयोजन का जिम्मा लिया गया।

पुलिस प्रशासन ने महापंचायत की परमिशन नहीं दी। रविवार सुबह महापंचायत रोकने को एडीएम ई सत्यप्रकाश सिंह, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह, एसपी देहात अभिजीत कुमार कई थानों की फोर्स और पीएसी के साथ दादरी पहुंचे। दादरी को सील कर दिया और दादरी जाने वाले तमाम रास्तों पर फोर्स लगा दी।

महापंचायत में शामिल होने आए राष्ट्रीय वीर गुर्जर संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र भाटी समेत 30 लोगों को फोर्स ने एनएच-58 पर दादरी मोड़ पर हिरासत में लिया, जिसके बाद भीड़ भड़क गई।

इसी दौरान अभिनव मोतला 200 से ज्यादा युवकों की भीड़ के साथ मौके पर पहुंच गया। भीड़ की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद लाठियां फटकार पुलिस ने स्थिति संभाली। दूसरी ओर, दादरी मंडोरा मार्ग पर रेलवे लाइन पर युवकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। करीब तीन मिनट तक आमना सामना हुआ। पुलिस ने करीब 30 लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया है।

