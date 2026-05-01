दूल्हे के चाचा ने की हर्ष फायरिंग,गोली चलाने से रोक रहे छत पर खड़े पड़ोसी की मौत
मेरठ में कंकरखेड़ा के खड़ौली में दूल्हे के चाचा ने गुरुवार सुबह हर्ष फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से पड़ोसी की मौत हो गई। दुल्हन के घर आने के बाद कई राउंड हवाई फायरिंग की गई थी। वारदात से पहले मृतक की पत्नी ने गोलीबारी से मना भी किया था।
मेरठ में कंकरखेड़ा के खड़ौली में दूल्हे के चाचा ने गुरुवार सुबह हर्ष फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से पड़ोसी की मौत हो गई। दुल्हन के घर आने के बाद कई राउंड हवाई फायरिंग की गई थी। वारदात से पहले मृतक की पत्नी ने गोलीबारी से मना भी किया था, लेकिन आरोपी नहीं माने। खड़ौली में धर्मपाल सीआरपीएफ में जवान है और प्रयागराज में तैनाती है।
मकान में ऊपरी हिस्से में जानसठ स्थित तालड़ा निवासी सुभाष 15 साल से किराये पर रह रहे थे। सुभाष राजमिस्त्री थे और परिवार में पत्नी पुष्पा और बेटी ज्योति है। दो बेटियों की शादी हो चुकी है। धर्मपाल के सामने रहने वाले नरेश पाल के बेटे आदेश की बुधवार रात गुरुवार सुबह दुल्हन के स्वागत में दूल्हे के चाचा संदीप उर्फ विक्की निवासी खड़ौली ने तमंचे से हर्ष फायरिंग शुरू कर दी।
छत पर सूर्य को जल दे रहे थे सुभाष, गर्दन में लगी गोली
संदीप उर्फ विक्की जिस समय हर्ष फायरिंग कर रहे थे, उसी समय सामने वाले मकान की छत पर सुभाष सूर्य भगवान को जल दे रहे थे। इस दौरान एक गोली आकर सुभाष को गर्दन में लगी और वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना के बाद संदीप उर्फ और विक्की समेत कुछ लोग घायल सुभाष को अस्पताल लेकर भागे, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
कार में लाश छोड़ भागा
डॉक्टर ने जब सुभाष को मृत घोषित किया तो कार में ही लाश लेकर संदीप और दो अन्य युवक घर लौट रहे थे। संदीप रास्ते में ही कार छोड़ फरार हो गया। साथ गए युवक कार में सुभाष की लाश लेकर घर पहुंचे। इस दौरान हंगामा हो गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद थाना पुलिस पहुंच गई।
दो महिलाएं गिरफ्तार
पुलिस ने सुभाष की पत्नी पुष्पा की तहरीर पर संदीप उर्फ विक्की को नामजद कर बाकी अन्य अज्ञात आरोपियों पर हत्या का मुकदमा किया है। दूल्हा समेत परिजन फरार हो गए, जबकि दुल्हन घर पर हैं। पुलिस ने दूल्हे की बुआ और एक अन्य महिला रिश्तेदार को हिरासत में लिया है। देर रात आरोपी संदीप को पकड़ लिया। लाइसेंसी पिस्टल आरोपी के दोस्त अजय की थी। अजय भी फरार है।
एसपी सिटी मेरठ, विनायक गोपाल भोसले ने कहा कि हर्ष फायरिंग की जानकारी पर तुरंत मौके पर फोर्स पहुंची थी। दूल्हे के चाचा ने हर्ष फायरिंग की, जिसमें सुभाष नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
हर्ष फायरिंग से रोका और एक मिनट बाद ही लगी गोली
हर्ष फायरिंग में गोली लगने से मारे गए सुभाष ने फायरिंग करने से आरोपियों को रोका था। छज्जे पर खड़े होकर सुभाष और उनकी पत्नी पुष्पा ने आरोपियों से कहा था कि किसी को गोली लग जाएगी, इस तरह से गोलीबारी मत करो। गोली चलानी है तो अपने घर पर चलाओ। इसके एक मिनट बाद ही गोली सुभाष को आकर लगी और उनकी मौत हो गई।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें