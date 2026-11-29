बेटी नहीं ये चाहिए, चलाओ और रहो अपने घर...दहेज में थार की मांग करने वालों को दी खिलौना कार
बेटी नहीं ये चाहिए, चलाओ और रहो अपने घर। ये बात एक पिता ने दहेज में थार की मांग करने वालों को कही। पिता ने अपनी बेटी की शादी तोड़ते हुए दहेज की मांग रखने पर लड़के वालों को खिलौना कार थमा दी। रिश्ता तोड़कर लड़की के पिता ने लड़के वालों को विदा कर दिया।
मेरठ, कार्यालय संवाददाता। दहेज की मांग रखने वालों का मुंह तभी तक खुलता है जब तक दहेज देने वाले उन्हें ना नहीं बोलते। इसी प्रथा को तोड़ते हुए मेरठ में एक पिता ने बेटी से शादी के लिए दहेज की मांग रखने वालों का मुंह बंद कर दिया। दहेज में महंगी थार गाड़ी की मांग करना लड़के वालों को ऐसा भारी पड़ा कि दोबारा नहीं मांगेंगे। लड़की के परिवार ने असली गाड़ी के बजाय उनके हाथ में खिलौना थमा दिया।
बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष ने सुबह से रात तक लड़के और उसके साथ आए लोगों को घर पर बैठाए रखा और आखिर में खिलौने वाली थार देकर विदा किया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, 'हिंदुस्तान' वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के अनुसार, ज्ञानपुर गांव निवासी व्यक्ति ने अपने बेटे का रिश्ता सोलाना गांव में तय किया था। शनिवार सुबह वह बेटे की चिट्ठी लेकर लड़की पक्ष के घर पहुंचे थे। आरोप है कि इस दौरान लड़के पक्ष ने दहेज में थार गाड़ी की मांग रख दी। मांग सुनकर लड़की पक्ष ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया।
बताया गया कि लड़की वालों ने लड़के और उसके साथ आए लोगों को सुबह से रात तक घर पर बैठाए रखा। इसके बाद असली थार के बजाय खिलौने वाली थार गाड़ी उनके हाथ में थमा दी। इस तरह लड़की पक्ष ने दहेज की मांग पर अपना विरोध जताया। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।
तुम्हें इंसान नहीं ब्रांड चाहिए
वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं। एक शख्स उनके पास आता है और एक खिलौना गाड़ी देते हुए कहता है कि इसे थामों। तुम्हें इंसान की जरूरत नहीं थी तुम्हें ब्रांड की जरूरत थी। हमने तुम्हें कार दी। इसे चलाओ अब। तुम अब मजे में रहो। तुम अपने घर में रहो और हम अपने घर। वीडियो में बताया गया कि इन्होंने लड़की वालों से कार मांगी थी। इन्होंने जो कार मांगी वो तो नहीं दे पाए। अब इनके लड़के की शादी तो कैंसिल हो गई है। लेकिन सगाई वापसी में इन्हें थार कार दे दी गई है। जैसा इन्होंने काम करा है इन्हें यही मिलना चाहिए। वीडियो में कुर्सी पर बैठा शख्स लड़के वालों की ओर से बताया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें