यूपी के इस जिले में गैंगवार, 50 राउंड तड़तड़ाईं गोलियां, दहल उठा इलाका

यूपी में मेरठ जिले के बहसूमा क्षेत्र के गांव में बदमाशों के बीच गैंगवार हो गया। गैंगवार में करीब 50 राउंड गोलीबारी से इलाका दहल उठा। इस दौरान दो बाइकें भी फूंक दी गईं। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।

Deep Pandey मेरठ, हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 07:45 AM
यूपी में मेरठ के बहसूमा क्षेत्र के गांव राहवती में बदमाशों के दो गुटों के बीच गैंगवार हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि आमने-सामने करीब 50 राउंड गोलीबारी से सनसनी फैल गई। दो बाइकों को भी फूंक दिया गया। बताया गया है कि दोनों गुटों में काफी समय से रंजिश चली आ रही है। इसी रंजिश के चलते दोनों गुटों में गैंगवार हुई और गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव दहल उठा।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बदमाशों के दोनों गुटों ने एक-दूसरे पर करीब 50 राउंड फायरिंग की। अचानक हुई इस वारदात से गांव में अफरातफरी मच गई। गोलियां चलने से लोग घरों में दुबक गए। फायरिंग के बीच दो बाइक में भी आग लगा दी गई। घटना की सूचना मिलते ही मवाना कोतवाली और बहसूमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस का कहना है दोनों गुट आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इनके खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। ग्रामीणों के बीच फायरिंग की वारदात से दहशत का माहौल है। लोग इसे गैंगवार बता रहे हैं।

पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और बताया जा रहा है जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं, थाना प्रभारी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है। मौके से चार खोखे बरामद किए गए हैं। आसपास के गांवों में जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। फायरिंग किस कारण हुई है इसकी जांच की जा रही है। बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

