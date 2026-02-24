मेरठ अग्निकांड: एक साथ उठी 4 अर्थियां तो छलक आए हजारों आंसू, जनाजे में उमड़ा जनसैलाब

मेरठ जिले के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के किदवई नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार को जब बाले मियां कब्रिस्तान में एक साथ चार जनाजे पहुंचे, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं।

मेरठ जिले के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के किदवई नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार को जब बाले मियां कब्रिस्तान में एक साथ चार जनाजे पहुंचे, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। इस हादसे में जान गंवाने वाले पांच मासूम बच्चों और एक महिला की मौत ने इलाके में सन्नाटा पसरा है।

​हादसे की खबर फैलते ही किदवई नगर और आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार दोपहर जब शवों को अंतिम विदाई देने के लिए बाले मियां कब्रिस्तान ले जाया गया, तो वहां लोगों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई इस गमगीन परिवार को सांत्वना देने और मिट्टी देने के लिए व्याकुल नजर आया। जनाजे की नमाज के बाद नम आंखों से शवों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

​मासूम बहनों को रात में ही दी गई विदाई ​हादसे की गंभीरता और माहौल की संवेदनशीलता को देखते हुए, 6 माह की दो मासूम जुड़वां बहनों के शवों को परिजनों ने सोमवार देर रात ही सुपुर्द-ए-खाक कर दिया था। अन्य चार मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार आज (मंगलवार) संपन्न हुआ।

​यह था पूरा मामला लिसाड़ी गेट के किदवई नगर स्थित कपड़ा कारोबारी इकबाल के एक मकान में अचानक भीषण आग लग गई थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे घर के अंदर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में ​6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पांच मासूम बच्चे और एक महिला शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में ​आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। डीएम के अनुसार जांच जारी है।

​इलाके में पसरा सन्नाटा ​किदवई नगर की गलियां, जो कभी बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजती थीं, आज वहां सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल भी सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर तैनात रहा। इस हादसे ने एक बार फिर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में फायर सेफ्टी और बिजली के जर्जर तारों की समस्या पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बेटियों की लाश से लिपटकर रोया आसिम मकान में लगी आग में इकबाल के बेटे आसिम का पूरा परिवार उजड़ गया। पत्नी, बेटे और दो जुड़वा बेटियों की हादसे में मौत हो गई। अस्पताल पहुंचे आसिम बदहवास हालत में बच्चों का हाल पूछते रहे। जब पता चला पत्नी, बेटे और दोनों जुड़वा बेटियों की मौत हो गई है तो उन पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। आसिम की हालत खराब हो गई। परिजनों ने किसी तरह उन्हें संभाला। दोनों जुड़वा बेटियों की लाश से लिपटकर आसिम खूब रोया। दोनों बेटी आसिम की दुलारी थी।