भीषण गर्मी में बिजली संकट से लोग परेशान, बिजली घरों पर बच्चों संग पहुंच हंगामा

भीषण गर्मी में बिजली संकट से लोग परेशान हो गए हैं। यूपी के मेरठ में लोगों को 24 घंटे से ज्यादा बिजली संकट झेलना पड़ रहा है। लोगों ने बिजली घरों पर बच्चों संग पहुंचकर हंगामा किया। एसडीओ, जेई-एसएसओ पर लोगों ने लापरवाही के आरोप लगाए।

यूपी के मेरठ में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन फिर रात में माधवपुरम, ब्रह्मपुरी, टीपी नगर क्षेत्र में बिजली गुल होने पर भीषण गर्मी में लोग परेशान हुए। बिजली संकट से परेशान लोग रामलीला ग्राउंड बिजली घर पहुंचे और हंगामा किया। इस दौरान बिजली कर्मचारी एवं बिजली संकट को लेकर परेशान लोगों के बीच नोंकझोंक हुई।

माधवपुरम से नॉर्थ ईस्ट फीडर पर साबुन गोदाम फैक्ट्री पर एबी केवल जलने से बिजली आपूर्ति ठप हो गई। रात 12: बजे तक भी बिजली आपूर्ति सितारों नहीं हो पाई थी। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सुनारों वाली धर्मशाला वाली गली इलाके में लगातार चौथे दिन लोगों ने मैं केवल दिन में बल्कि रात में भी बिजली संकट झेला। नितिन गुप्ता ने ऊर्जा मंत्री को ट्वीट भी किया। भाजपा नेता राकेश गौड़ ने बिजली अधिकारियों से क्षेत्र की समस्या को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द स्थाई समाधान की मांग की है।

अफजल सैफी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में माधवपुरम के अंदर सेक्टर 3 में एवं खुशहाल नगर मात्र तीन या चार घंटे बाद मुश्किल लाइट आई है। शास्त्री नगर एल ब्लॉक भूतनाथ चौराहे पर गुरुवार आधी रात में ट्रांसफार्मर जल गया। मशक्कत कर आग पर काबू पाया। इस दौरान बिजली आपूर्ति बाधित रही और गर्मी में लोग परेशान हुए।

बिजली आपूर्ति को लेकर भाकियू धनसिंह कोतवाल ने दिया धरना भारतीय किसान यूनियन धन सिंह कोतवाल के जिलाध्यक्ष अभिषेक चपराणा के नेतृत्व में गुरुवार को रामलीला ग्राउंड बिजलीघर पर लोगों ने धरना दिया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुर्जर ने कहा कि शहर से लेकर गांव तक बिजली आपूर्ति की हालत खराब है। लोग बिजलीघरों को घेर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है। लोग बिजलीघर पर प्रदर्शन करते हैं पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है।

अभिषेक चपराना ने कहा कि वर्टिकल व्यवस्था पूरी तरह फेल है। अब ये ही पता नहीं लगता कि कौन सा अधिकारी क्या देख रहा है। पहले की व्यवस्था को बहाल किया जाना चाहिए। पहले बिजलीघरों पर 600 लाइनमैन थे, लेकिन 150 को हटा दिया गया है। तब से बिजली व्यवस्था पटरी से उतर गई है। संगठन ने सात सूत्रीय मांग ज्ञापन अधिशासी अभियंता को सौंपा। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा, अमरीश गिरी, राहुल गुर्जर, विनीत कौशिक, दीपक वर्मा, बिन्नू गौतम, नईम, सुबहान, कैलाश, आकाश, प्रशांत मौजूद रहे।

पाबली खास में 19 घंटे बत्ती गुल नारेबाजी कर लोगों ने किया हंगामा कंकरखेड़ा क्षेत्र के गांव पाबली खास में 19 घंटे तक बिजली नहीं आने से गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि बुधवार दोपहर तीन बजे अचानक बिजली चली गई जो पूरी रात नहीं आई। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे बिजली आई। उसके बाद भी बार-बार कटौती से लोग परेशान रहे।

संजय कुमार, सोनू कुमार, छोटू पाल, अमित पाल, सलीम, मजहर, फराज आदि ने बटजेवरा बिजलीघर के कर्मचारियों के खिलाफ हंगामा किया। उनका गांव कंकरखेड़ा बटजेवरा बिजलीघर से जुड़ा है, लेकिन वहां के सरकारी नंबर पर कभी भी फोन नहीं उठता। इसके आलवा गंगानगर इलाके में भी दोपहर बाद घंटों बिजली बाधित रही। सिविल लाइन इलाके में भी दिनभर आपूर्ति प्रभावित होने से कलक्ट्रेट-कचहरी परिसर में दिक्कतें रही। गढ़ रोड एवं मंगलपांडेनगर ए ब्लाक फीडर से जुड़े इलाकों में बिजली लाइन पर मरम्मत कार्यों के लिए शटडाउन प्रस्तावित किया है। करीब चार घंटे बिजली आपूर्ति प्रभावित रही।

प्रभारी मंत्री असीम अरुण को बताएंगे बिजली संकट के बारे में बिजली संकट से परेशान माधवपुरम एवं ब्रह्मपुरी क्षेत्र के लोग आज जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण से मिलकर बिजली की समस्या बताएंगे। लोगों में बिजली समस्या को लेकर आक्रोश है। ब्रह्मपुरी एवं माधवपुरम क्षेत्र के लोगों का कहना है कि बिजली अधिकारी समस्या के समाधान के लिए गंभीर नहीं है। नॉर्थ ईस्ट फीडर को दो भागों में बांटना था लेकिन यह कार्य नहीं हो पाया। माधवपुरम बिजली घर की क्षमता वृद्धि का कार्य ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग फेल होने के साथ ही अटक गया।

ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पांच ट्रांसफार्मर लगाए गए लेकिन 1000 केवीए के खराब ट्रांसफार्मर के स्थान पर दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। इधर, ऐरा गार्डन कॉलोनी में बिजली संकट को लेकर लोगों ने रामलीला ग्राउंड बिजलीघर पर प्रदर्शन किया। एक प्रतिनिधिमंडल व्यापारी नेता लोकेश अग्रवाल के नेतृत्व में मुख्य अभियंता प्रथम जोन मेरठ रजनीकांत मिश्रा से मिला एवं ज्ञापन देकर बिजली आपूर्ति में सुधार की मांग की। इस दौरान काजी नवेद, सरफराज अहमद, शकील चौहान, शोएब खान, फिरोज मलिक, हाफिज आदि रहे।

माधवपुरम में संकट बरकरार, लोग परेशान माधवपुरम-ब्रह्मपुरी इलाके में तमाम प्रयासों, दावों के बावजूद बिजली संकट का समाधान नहीं हो पा रहा। पूरे इलाके में ओवरलोडिंग और फाल्ट से बिजली संकट बना हुआ है। नए ट्रांसफार्मर लगाने एवं जर्जर केबल बदलने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। भाजपा नेता राकेश गौड़ का कहना है कि नए ट्रांसफार्मर लगाए, लेकिन 1000 केवीए का ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद नया नहीं आया। माधवपुरम में पांच एमवीए के स्थान पर आठ एमवीए का ट्रांसफार्मर आया था, लेकिन वह टेस्टिंग में ही फेल हो गया। उसके बाद बिजलीघर की क्षमता वृद्धि का कार्य ठंडे बस्ते में चला गया।

एक्सईएन से मिले लोग टीपीनगर इलाके में बिजली समस्या से परेशान लोगों ने अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह से मिलकर ज्ञापन दिया। दूसरी ओर, गुरु नानक नगर, पंजाबीपुरा, बेरीपुरा में बिजली नहीं आने को लेकर लोगों में आक्रोश है। बुधवार आधी रात में भी इन क्षेत्रों के लोगों ने दिल्ली रोड रामलीला मैदान बिजलीघर पहुंचकर हंगामा किया था। अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह से मिलकर लोगों ने शिकायत दर्ज कराई।