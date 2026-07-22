बिजली संकट से जूझ रहे लोगों का देर रात सड़कों पर उतर कर हंगामा, फाल्ट ने किया परेशान
मेरठ में मंगलवार रात कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित बच्चा पार्क बिजलीघर पर लोगों ने हंगामा किया। बच्चा पार्क बिजलीघर से घंटों बत्ती गुल रही। देर रात सड़कों पर उतरे लोगों ने हंगामा किया।
यूपी के मेरठ में मंगलवार को भी शहर के कई इलाकों में दिन नहीं बल्कि रात में भी बिजली गुल रही। बच्चापार्क बिजलीघर से रात में बत्ती गुल हुई तो लोगों ने सड़कों पर उतरकर हंगामा कर दिया। बताया गया कि बच्चा पार्क बिजलीघर में सीटी फट गई थी। वहीं माधवपुरम-ब्रह्मपुरी में फाल्ट के कारण रात में अंधेरा छाया रहा।
शाम सात बजे बच्चा पार्क बिजलीघर से आपूर्ति ठप हुई थी। दवा व्यापारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि रात दस बजे तक भी बच्चा पार्क बिजलीघर से जुड़े इलाकों में आपूर्ति सुचारू नहीं हुई थी। अधिशासी अभियंता प्रशांत सोनी ने बताया कि बच्चा पार्क बिजलीघर में सीटी फटने के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई। इसके अलावा घंटाघर-जलीकोठी इलाके में भी दिन नहीं बल्कि रात में भी बिजली गुल हुई।
व्यापारी अकरम कुरैशी ने बताया शाम को भी फाल्ट के चलते बिजली गुल हुई। कभी शताब्दीनगर तो कभी मोदीपुरम से 33केवी लाइन फेल होना बताकर बिजली गुल रही। इधर, मंगलपांडेनगर में भी बिजली के झटके लगे। भाजपा नेता राकेश गौड़ ने कहा कि लोगों की मांग मंगलवार को दो ट्रांसफार्मर लगने के साथ पूरी तो हुई, लेकिन रात में बिजली गुल हो गई।
ब्रह्मपुरी में लगे ट्रांसफार्मर दूर होगा बिजली का संकट
ब्रह्मपुरी इलाके में बिजली संकट के स्थायी समाधान के लिए मंगलवार को 250-250 केवीए क्षमता के दो ट्रांसफार्मर लगा दिए गए हैं। करीब छह घंटे तक नॉर्थ-ईस्ट फीडर से जुड़े इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। इस कार्य के बाद संबंधित इलाकों में उपभोक्ताओं को बिजली संकट से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले एक हफ्ते से दो ट्रांसफार्मर रखे हुए थे, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते वह स्थापित नहीं कराए जा रहे थे। मंगलवार सुबह इस कार्य के लिए बिजली कर्मचारियों ने करीब पांच घंटे का शटडाउन लिया।
सुबह 6:30 बजे से लेकर ग्यारह बजे तक ब्रह्मपुरी क्षेत्र का फीडर नॉर्थ ईस्ट बंद रखकर ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य शुरू कराया। ट्रांसफार्मर रखने के कार्य में करीब छह घंटे का समय लगा। अधीक्षण अभियंता शहर मनोज कुमार एवं अधिशासी अभियंता धर्मवीर सिंह ने बताया कि गौतम नगर सब्जी मंडी के पास एवं मास्टर कॉलोनी गली नंबर-2 में एक-एक 250 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर लगवा दिया गया। दावा किया कि इस कार्य के बाद ब्रह्मपुरी क्षेत्र की उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सकेगी।
एमडी ने समस्याएं सुनीं, कराया समाधान
मंगलवार को ऊर्जा भवन में जन-सुनवाई का आयोजन किया गया। जिसमें एमडी रवीश गुप्ता एवं निदेशक वाणिज्य संजय जैन समेत पीवीवीएनएल अफसरों ने पश्चिमांचल के विभिन्न जिलों से आए उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनीं। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया। जनसुनवाई में उपभोक्ताओं ने मीटर, विद्युत पोल, बिल संशोधन, नया कनेक्शन संबंधित शिकायतें दर्ज कराई। एमडी ने निर्देश दिए कि जन-सुनवाई में आए सभी प्रकरणों के निस्तरण की मॉनिटरिंग की जाए। निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन आशु कालिया, निदेशक तकनीकी एनके मिश्रा, निदेशक वित्त स्वतंत्र कुमार तोमर, मुख्य अभियंता मेरठ जोन प्रथम रजनीकांत मिश्र आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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