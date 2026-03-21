मेरठ में ईदगाह फुल, सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश रोकने पर नमाजियों की पुलिस से नोकझोंक

नमाज के दौरान कुछ नमाजियों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। दरअसल, ईदगाह फुल होने पर नमाजियों ने सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश की। सड़क पर नमाज से लोगों को पुलिस ने रोका। इसी बात को लेकर पुलिस और नमाजियों में नोकझोंक हुई।

आज देशभर में ईद मनाई जा रही है। यूपी के शहरों में भी सुबह ईद की नमाज अदा की गई है। इस दौरान भारी संख्या में नमाजी ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा की। मेरठ में ईदगाह पर भी भारी भीड़ नमाज अदा करने पहुंची। नमाज के दौरान कुछ नमाजियों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। दरअसल, ईदगाह फुल होने पर नमाजियों ने सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश की। सड़क पर नमाज से लोगों को पुलिस ने रोका। इसी बात को लेकर पुलिस और नमाजियों में नोकझोंक हुई। नमाजियों को इसके बाद समझाकर शांत करवाया गया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नमाजियों में आक्रोश है और कुछ लोग काली पट्टी बांध कर भी नमाज अदा करने पहुंचे।

ईद-उल-फितर की नमाज को लेकर भी प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए थे। स्पष्ट किया गया था कि नमाज केवल इबादतगाहों के अंदर ही अदा की जाएगी। सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों और सर्किल अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे।

कड़ी सुरक्षा में ईद की नमाज ईद-उल-फितर का त्योहार आज पुरखुलूस माहौल में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा है। मेरठ शहर की प्रमुख ईदगाहों के साथ ही करीब 500 से अधिक मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। दिल्ली रोड शाही ईदगाह में ईद की नमाज शहर काजी डॉ. जैनुस सालिकीन सिद्दीकी ने अदा कराई। यहां तकरीर कारी शफीकुर्रहमान कासमी ने की। लिसाड़ी ईदगाह में ईद की नमाज कारी अफ्फान कासमी ने अदा कराई। ईदगाह फलावदा में शहर काजी मौलाना सलमान कासमी ने ईद की नमाज अदा कराई। हजरत बाले मियां वक्फ मुफ्ती मोहम्मद अशरफ ने बताया कि ईदगाह में नमाज अदा करने आने वालों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई थी।