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मेरठ में ईदगाह फुल, सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश रोकने पर नमाजियों की पुलिस से नोकझोंक

Mar 21, 2026 09:29 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, मेरठ
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नमाज के दौरान कुछ नमाजियों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। दरअसल, ईदगाह फुल होने पर नमाजियों ने सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश की। सड़क पर नमाज से लोगों को पुलिस ने रोका। इसी बात को लेकर पुलिस और नमाजियों में नोकझोंक हुई।

मेरठ में ईदगाह फुल, सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश रोकने पर नमाजियों की पुलिस से नोकझोंक

आज देशभर में ईद मनाई जा रही है। यूपी के शहरों में भी सुबह ईद की नमाज अदा की गई है। इस दौरान भारी संख्या में नमाजी ईदगाह पहुंचे और नमाज अदा की। मेरठ में ईदगाह पर भी भारी भीड़ नमाज अदा करने पहुंची। नमाज के दौरान कुछ नमाजियों की पुलिस से नोकझोंक हो गई। दरअसल, ईदगाह फुल होने पर नमाजियों ने सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश की। सड़क पर नमाज से लोगों को पुलिस ने रोका। इसी बात को लेकर पुलिस और नमाजियों में नोकझोंक हुई। नमाजियों को इसके बाद समझाकर शांत करवाया गया। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नमाजियों में आक्रोश है और कुछ लोग काली पट्टी बांध कर भी नमाज अदा करने पहुंचे।

ईद-उल-फितर की नमाज को लेकर भी प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए थे। स्पष्ट किया गया था कि नमाज केवल इबादतगाहों के अंदर ही अदा की जाएगी। सड़क पर नमाज पढ़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी थाना प्रभारियों और सर्किल अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे।

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कड़ी सुरक्षा में ईद की नमाज

ईद-उल-फितर का त्योहार आज पुरखुलूस माहौल में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया जा रहा है। मेरठ शहर की प्रमुख ईदगाहों के साथ ही करीब 500 से अधिक मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। दिल्ली रोड शाही ईदगाह में ईद की नमाज शहर काजी डॉ. जैनुस सालिकीन सिद्दीकी ने अदा कराई। यहां तकरीर कारी शफीकुर्रहमान कासमी ने की। लिसाड़ी ईदगाह में ईद की नमाज कारी अफ्फान कासमी ने अदा कराई। ईदगाह फलावदा में शहर काजी मौलाना सलमान कासमी ने ईद की नमाज अदा कराई। हजरत बाले मियां वक्फ मुफ्ती मोहम्मद अशरफ ने बताया कि ईदगाह में नमाज अदा करने आने वालों के वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई थी।

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सरकारी अस्पतालों में दुरुस्त की व्यवस्था

ईद को लेकर सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। त्योहारों पर किसी भी घटना से निपटने के लिए अलग से वार्ड और अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी वार्ड के हेल्पलाइन पर फोन कर किसी भी घटना की जानकारी दे सकते हैं। सूचना पर तुरंत एम्बुलेंस और डॉक्टर पहुंचकर इलाज की व्यवस्था करेंगे। अस्पतालों में 24 घंटे एम्बुलेंस मरीजों के लिए भी दवा की व्यवस्था की गई है। सीएमओ डॉ. अशोक कटारिया ने बताया कि मेडिकल, जिला अस्पताल की इमरजेंसी में अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था कर दी गई है। किसी भी जानकारी के लिए जिला अस्पताल की इमरजेंसी के नम्बर 9410609434 और मेडिकल अस्पताल इमरजेंसी नम्बर 0121 2604977 पर सम्पर्क कर सकते है। एम्बुलेंस 102,108 पर सम्पर्क करें।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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