दिल्ली से मेरठ की रैपिड रेल में कर सकेंगे जन्मदिन, प्री-वेडिंग शूट, ये होंगे बुकिंग चार्ज

संक्षेप: देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन नमो भारत में अब लोग जन्मदिन, प्री-वेडिंग शूटिंग और अन्य छोटे समारोह और उत्सव आयोजित कर सकेंगे। 160 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेनों में ऐसे आयोजन कर इन्हें और भी खूबसूरत और यादगार बना सकेंगे।

देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन नमो भारत में अब लोग जन्मदिन, प्री-वेडिंग शूटिंग और अन्य छोटे समारोह और उत्सव आयोजित कर सकेंगे। दिल्ली-मेरठ लाइन पर 160 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेनों में ऐसे आयोजन कर इन्हें और भी खूबसूरत और यादगार बना सकेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनसीआरटीसी ने नई पहल शुरू की है। लोग पांच हजार रुपये प्रतिघंटा का शुल्क देकर ट्रेन के कोच की बुकिंग करा सकेंगे। व्यक्ति, इवेंट या वेडिंग ऑर्गनाइजर फर्म और फोटोग्राफी या मीडिया कंपनियां ऐसे आयोजनों के लिए किसी स्टेशन पर खड़ी हुई या ट्रैक पर परिचालित नमो भारत कोच की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं।

पहले से करानी होगी बुकिंग किसी भी आयोजन के लिए फोटोग्राफी टीम, इवेंट ऑर्गनाइजर या व्यक्तिगत रूप से एक आवेदन प्रकिया द्वारा ट्रेन का कोच आरक्षित किया जा सकता है। साथ ही दुहाई डिपो में स्थित एक मॉक-अप कोच भी शूट के लिए उपलब्ध रहेगा। इस पहल के तहत कोच बुक करने का चार्ज 5,000 प्रति घंटे से शुरू होगा। कोच को पसंद के अनुसार सजाने का विकल्प दिया जाएगा। एनसीआरटीसी बुकिंग से 30 मिनट पहले (कैमरा, सजावट करने या अन्य उपकरण लगाने के लिए) और बुकिंग के 30 मिनट बाद का अतिरिक्त समय प्रदान करेगा।