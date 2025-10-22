नशा मुक्ति केंद्र में युवक के हाथ-पैर-मुंह बांध की बर्बरता, सीसीटीवी में कैद हत्या

संक्षेप: यूपी के मेरठ में अम्हैड़ा रोड स्थित नया सेवरा नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र में एक युवक की निर्ममता से हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने केंद्र संचालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

यूपी के मेरठ में अम्हैड़ा रोड स्थित नया सेवरा नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र में एक युवक की निर्ममता से हत्या कर दी गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने केंद्र संचालक समेत दो लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है।

भावनपुर के जेई गांव निवासी 42 वर्षीय फैमीद पुत्र नूर मोहम्मद शराब का आदी था। परिजनों ने उसे 15 अक्टूबर को अम्हैड़ा रोड स्थित नया सवेरा नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया था। 20 अक्टूबर की सुबह केंद्र संचालक ने परिजनों को सूचना देते हुए बताया कि फैमीद की मौत हो गई है। परिजन आनन-फानन में मौके पर पहुंचे। परिजनों ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें केंद्र के कर्मचारी फैमीद के साथ बर्बरता करते हुए दिखाई दिए। फैमीद के हाथ-पैर बंधे थे और मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था।

फैमीद की जब मौत हो गई तो कर्मचारी आननफानन में उसे लेकर अम्हैड़ा रोड के एक अस्पताल में पहुंचे। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। गंगानगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केंद्र संचालक सुनील निवासी शिवलोक कॉलोनी और सैनी गांव निवासी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इंस्पेक्टर अनूप सिंह ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत मुंह के दबने की वजह से हुई है। आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।