यूपी में कुक की गोली मारकर हत्या, CCTV फुटेज में दिखा दिल दहलाने वाला मर्डर

यूपी के मेरठ जिले में कुक की गोली मार हत्या कर दी गई। पूरी सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल दहलाने वाला फुटेज सामने आया है। वहीं एसपी ने बदमाशों की तलाश पुलिस टीमें लगा दी हैं।

यूपी के मेरठ जिले में लिसाड़ी गेट में दिनदहाड़े शनिवार सुबह दो बेटियों को स्कूल छोड़कर वापस घर लौट रहे कुक को बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सनसनीखेज वारदात का दिल दहला देने वाला फुटेज सामने आया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल, स्कूल में आज 15 अगस्त को लेकर प्रैक्टिस था। इसलिए बच्चे को छोड़ने गया था।

मजीद नगर गली नंबर 3 निवासी 35 वर्षीय असलम अंसारी शनिवार सुबह अपनी दो बेटी जैनब और आयशा को स्कूल छोड़कर वापस घर लौट रहा था। रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया। वारदात के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। गोली लगने के बाद खून से लथपथ बावर्ची का शव सड़क पर गिर गया। पूरी वारदात आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुछ ही देर में वारदात का दिल दहलाने सीसीटीवी सामने आ गया है। सूचना पर सीओ कोतवाली लिसाड़ी गेट पुलिस ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मौके से कारतूस एक खोखा भी बरामद किया है। दो साल पहले भी मृतक असलम पर गोली चली थी।