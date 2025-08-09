UP Meerut cook shot dead shocking CCTV Video footage of incident यूपी में कुक की गोली मारकर हत्या, CCTV फुटेज में दिखा दिल दहलाने वाला मर्डर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Meerut cook shot dead shocking CCTV Video footage of incident

यूपी में कुक की गोली मारकर हत्या, CCTV फुटेज में दिखा दिल दहलाने वाला मर्डर

यूपी के मेरठ जिले में कुक की गोली मार हत्या कर दी गई। पूरी सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल दहलाने वाला फुटेज सामने आया है। वहीं एसपी ने बदमाशों की तलाश पुलिस टीमें लगा दी हैं।

Deep Pandey मेरठ, हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 12:55 PM
share Share
Follow Us on
यूपी में कुक की गोली मारकर हत्या, CCTV फुटेज में दिखा दिल दहलाने वाला मर्डर

यूपी के मेरठ जिले में लिसाड़ी गेट में दिनदहाड़े शनिवार सुबह दो बेटियों को स्कूल छोड़कर वापस घर लौट रहे कुक को बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सनसनीखेज वारदात का दिल दहला देने वाला फुटेज सामने आया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल, स्कूल में आज 15 अगस्त को लेकर प्रैक्टिस था। इसलिए बच्चे को छोड़ने गया था।

मजीद नगर गली नंबर 3 निवासी 35 वर्षीय असलम अंसारी शनिवार सुबह अपनी दो बेटी जैनब और आयशा को स्कूल छोड़कर वापस घर लौट रहा था। रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर फरार हो गया। वारदात के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। गोली लगने के बाद खून से लथपथ बावर्ची का शव सड़क पर गिर गया। पूरी वारदात आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुछ ही देर में वारदात का दिल दहलाने सीसीटीवी सामने आ गया है। सूचना पर सीओ कोतवाली लिसाड़ी गेट पुलिस ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मौके से कारतूस एक खोखा भी बरामद किया है। दो साल पहले भी मृतक असलम पर गोली चली थी।

ये भी पढ़ें:यूपी पंचायत चुनाव: 25 अगस्त तक घर-घर जाएंगे बीएलओ, DM का निर्देश
ये भी पढ़ें:ड्यूटी से घर आ रहे होमगार्ड की गड्ढे में मिली लाश, रक्षाबंधन पर घर में पसरा मातम

बदमाशों की तलाश में जुटीं टीमें

उधर, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वजह सामने आ रही है। मामले की छानबीन की जा रही है। स्वाट टीम समेत तीन टीमों का गठन किया गया है। दुस्साहिक वारदात करने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही है।

UP News Today Up News Crime News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |