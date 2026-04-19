दुकान में बैठे व्यापारी की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी में आते दिखे दो बदमाश
यूपी के मेरठ में एक दुकानदार को देर रात दो बदमाशों ने गोली मार दी। दुकान के अंदर ही दुकानदार को गोली मारकर आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जानी थानाक्षेत्र में कुराली बस स्टैंड पर कन्फेक्शनरी शॉप मालिक की दुकान के अंदर ही गोली मारकर हत्या कर दी।
यूपी के मेरठ में एक दुकानदार को देर रात दो बदमाशों ने गोली मार दी। दुकान के अंदर ही दुकानदार को गोली मारकर आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जानी थानाक्षेत्र में कुराली बस स्टैंड पर कन्फेक्शनरी शॉप मालिक की दुकान के अंदर ही गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को शनिवार रात करीब नौ बजे दो हथियारबंद हमलावरों ने अंजाम दिया और फरार हो गए। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि खुलासे के लिए दो टीम को लगाया गया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार कुराली गांव निवासी 40 वर्षीय नरेश उर्फ गोलू पुत्र जगदीश की मेरठ-बागपत हाईवे पर कुराली बस स्टैंड पर कन्फेक्शनरी शॉप चलाते थे। शनिवार रात को करीब नौ बजे नरेश दुकान पर ही थे। इस दौरान दो युवक सामान लेने के बहाने से दुकान में घुस आए। जैसे ही सामान उठाने के लिए नरेश पीछे मुड़े तभी आरोपी ने तमंचा निकाल कर सिर पर पीछे से गोली मार दी। गोली लगते ही नरेश की मौत हो गई। आरोपियों ने नरेश की नब्ज टटोली और मौत की पुष्टि करने के बाद भाग गए।
गोली की आवाज सुनी तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अचानक नरेश की दुकान पर पहुंचे तो दुकान के अंदर उनका लहूलुहान शव पड़ा देखा। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के साथ एसपी देहात अभिजीत कुमार और सीओ सरधना आशुतोष कुमार भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामले में छानबीन शुरू दी। एक टीम को सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के लिए लगाया गया। वहीं, दूसरी टीम ने परिजनों को जानकारी देकर परिजनों और बाकी लोगों से पूछताछ की। पुलिस फिलहाल लेनदेन के विवाद और रंजिश के बिंदुओं पर काम कर रही है।
सीसीटीवी में दिखे आरोपी
पुलिस ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। आरोपियों की तलाश की जा रही है। दुकान में चारों ओर खून फैला हुआ था। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जमा कर लिए हैं। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में दो आरोपी देखे गए हैं। सीसीटीवी में दिखे आरोपियों की फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें