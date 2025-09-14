UP Meerut Coaching Center Raid Illegal Spa Center with prostitution 12 arrested including 8 girls कंप्यूटर सेंटर पर रेड, पढ़ाई की आड़ में चल रहे अवैध स्पा सेंटर में हो रहा था देह व्यापार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Srishti Kunj संवाददाता, मेरठSun, 14 Sep 2025 12:21 PM
यूपी के मेरठ में गढ़ रोड स्थित एक कंप्यूटर सेंटर में अवैध रूप से चलाए जा रहे स्पा सेंटर पर देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने शनिवार को छापा मारा। पुलिस ने यहां से आठ युवतियों समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया है। स्पा सेंटर को सील कर दिया गया है। संचालक समेत पांच पर देह व्यापार कराने और धोखाधड़ी में मुकदमा दर्ज किया गया है।

नौचंदी थाना क्षेत्र में गढ़ रोड स्थित एक कॉम्प्लेक्स में एफेबल डिजाइन्स कंपनीज नाम से पंजाब फिरोजपुर निवासी राजबीर कई माह से कंप्यूटर सेंटर की आड़ में स्पा सेंटर चला रहा था। आरोप है कि यहां देह व्यापार हो रहा था। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को देते हुए बताया कि यहां अज्ञात युवक-युवतियों का आना-जाना लगा रहता है।

ये भी पढ़ें:कानपुर से कोलकाता तक लेदर कारोबारी के 38 ठिकानों पर IT छापेमारी, 3 दिन से जारी

शनिवार दोपहर एसएसपी डॉ. विपिन ताडा के आदेश पर सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने नौचंदी और मेडिकल पुलिस टीम के साथ कंप्यूटर सेंटर पर छापेमारी की। इस दौरान यहां हड़कंप मच गया। कई युवतियां सेंटर पर मिलीं।

पुलिस टीम को स्पा सेंटर से आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ। पांच मोबाइल भी बरामद हुए जिसमें युवतियों के फोटो थे। सीओ ने पुलिस टीम के साथ कॉम्प्लेक्स की अन्य मंजिलों पर जाकर भी तलाशी ली। इस दौरान आठ युवतियां और संचालक समेत चार युवकों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। पुलिस ने स्पा सेंटर को सील कर दिया है।

इन पर मुकदमा दर्ज

फिरोजपुर पंजाब निवासी संचालक राजवीर, रिसेप्शनिस्ट, सलीम निवासी मुजफ्फरनगर, नौचंदी निवासी नवाजिश, लोहियानगर निवासी माज पर देह व्यापार और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पकड़ी गई युवतियों को परिजनों को बुलाकर सुपुर्द कर दिया।

सीओ सिविल लाइन, अभिषेक तिवारी ने कहा कि स्पा सेंटर संचालक और एक महिला समेत पर पांच लोगों के खिलाफ देह व्यापार और धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। कई माह से राजबीर कंप्यूटर सेंटर की आड़ में स्पा सेंटर चलाकर देह व्यापार करा रहा था।

फूलबाग चौकी इंचार्ज भी शक के घेरे में

इस मामले में फूलबाग चौकी इंचार्ज की भूमिका की जांच कराई जा रही है। बताया गया है कि यहां कई माह से स्पा सेंटर चलाया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। इस मामले में चौकी इंचार्ज और अन्य पुलिसकर्मियों की जांच की जा रही है।

