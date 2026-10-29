बीएलओ के लॉगिन से फर्जी वोट बनाने के आरोप गलत, जांच के बाद वायरल दावे फर्जी
बीएलओ के लॉगिन से फर्जी वोट बनाने के आरोप गलत पाए गए हैं। जांच के बाद वायरल दावे फर्जी निकले। जांच रिपोर्ट के आधार पर इसमें लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया है।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता । मेरठ विधानसभा सीट पर बीएलओ का लॉगिन-आईडी लेकर फर्जी ढंग से वोट बढ़ाने के वायरल हो रहे ऑडियो में लगाए जा रहे आरोपों को चुनाव आयोग ने गलत ठहराया है। उसने मेरठ के जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) यानी डीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर इसमें लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया है। डीईओ ने ऐसा मामला एक महीने पहले ही संज्ञान में आने और जांच में गलत पाए जाने का दावा किया है।
मेरठ के डीएम की ओर से इस प्रकरण पर सफाई दी गई है कि किसी एक्स पोस्ट के माध्यम से मेरठ विधानसभा के एक बीएलओ के कथित आडियो क्लिप को प्रसारित किया जा रहा है। आडियो क्लिप से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस बूथ के बीएलओ की किस व्यक्ति से वार्ता हो रही है। उन्होंने अपनी सफाई में यह भी लिखा है कि लगभग एक महीने पहले ही प्रकरण के संज्ञान में आने पर इसकी विस्तृत जांच कराई गई थी। उस समय विधायक रफीक अंसारी की शिकायत पर जांच कराई गई थी।
जांच में यह तथ्य सामने आया था कि किसी भी बीएलओ की लॉगिन-आईडी या बीएलओ एप के माध्यम से प्राप्त ओटीपी को किसी भी व्यक्ति के मांगे जाने की पुष्टि नहीं हुई। जहां तक ईआरओ के बदले जाने का सवाल है, पूर्व में नगर मजिस्ट्रेट मेरठ विधानसभा सीट के ईआरओ थे और तत्कालीन नगर मजिस्ट्रेट के चिकित्सीय अवकाश पर जाने के कारण नगर निगम के अपर नगर आयुक्त सक्षम स्तर के अनुमोदन से ईआरओ बनाया गया था।
MLC चुनाव में शिक्षक और स्नातक सीट पर निर्दलीयों की जमानत जब्त
विधान परिषद की मेरठ शिक्षक और स्नातक सीट के चुनाव परिणामों के साथ ही प्रत्याशियों के प्रदर्शन का पूरा ब्योरा सामने आ गया है। इस चुनाव में भाजपा और सपा के उम्मीदवारों को छोड़कर मैदान में उतरे सभी 14 निर्दलीय प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, किसी भी प्रत्याशी को अपनी जमानत राशि बचाने के लिए कुल पड़े वैध मतों का कम से कम छठा हिस्सा (1/6 भाग) हासिल करना अनिवार्य होता है।
हालांकि, इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के सामने निर्दलीय उम्मीदवार इस आंकड़े को छूने में नाकाम रहे। इस कारण उनकी जमानत जब्त हो गई। दोनों ही सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा प्रत्याशियों के बीच ही केंद्रित रहा। निर्दलीय प्रत्याशियों के जमानत न बचा पाने से यह स्पष्ट हो गया है कि मतदाताओं ने इस बार व्यक्तिगत चेहरे की तुलना में दलीय और मजबूत प्रत्याशियों के पक्ष में खुलकर मतदान किया है। अब अपनी जमा की गई प्रतिभूति राशि से हाथ धोना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें