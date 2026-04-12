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अंकल! पापा का काम तो उजड़ा, मकान तो बचेगा...मेरठ सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर एक्शन से परिवार परेशान

Apr 12, 2026 02:04 pm ISTSrishti Kunj सलीम अहमद, मेरठ
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यूपी के मेरठ में सेंट्रल मार्केट में तीन दिनों से व्यापारियों, उनके परिजनों की आंखों से बहते आंसु रुक नहीं रहे हैं। पूरे इलाके में व्यापारी खुद ही अपने व्यवसायिक भवनों पर हथौड़ा चलवा रहे हैं। जैसे ही हथौड़ों की चोट भवन पर पड़ती है तो दहल नीचे जमीन तक महसूस होती है।

अंकल! पापा का काम तो उजड़ा, मकान तो बचेगा...मेरठ सेंट्रल मार्केट में बुलडोजर एक्शन से परिवार परेशान

यूपी के मेरठ में सेंट्रल मार्केट में तीन दिनों से व्यापारियों, उनके परिजनों की आंखों से बहते आंसु रुक नहीं रहे हैं। पूरे इलाके में व्यापारी खुद ही अपने व्यवसायिक भवनों पर हथौड़ा चलवा रहे हैं। जैसे ही हथौड़ों की चोट भवन पर पड़ती है तो दहल नीचे जमीन तक महसूस होती है। व्यापारी इसे सीधे अपने दिल पर महसूस करता है। हालत यह है कि बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी जार-जार रो रहे हैं। रोते-बिलखते बच्चों, महिलाओं को देखकर हर किसी के रौंगटे खड़े हो जाते हैं। शरीर में सिहरन-कंपकंपी छूटने लगती है। लोग अपनी आंखों में आंसुओं को नहीं रोक पाते और खुद भी भावुक हो जाते हैं।

शनिवार को सेंट्रल मार्केट शास्त्रीनगर सेक्टर दो में महिलाएं और मासूम बच्चियां धरने पर बैठी थीं। इन सबकी आंखों में आंसू थे। मासूम बच्चियों से लेकर परिवार के भविष्य को लेकर चिंता में डूबी महिलाओं के आंखों से बहते आंसू और चेहरे पर शिकन साफ तौर पर कह रही थी कि व्यापार तो उजड़ गया। अब तो घर को बचाने की जद्दोजहद की है।

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कहीं आवास विकास के नियमों का पालन करने में उनके सिर से ऊपर छत भी न बच सके। बच्चों में उनके भविष्य को लेकर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने वहां पहुंचने वाले लोगों से आंसुओं से लबरेज आंखों और लड़खड़ाती जुबान से दिल को झकझोर देने वाले सवाल भी किए।

कहा कि अंकल पापा का व्यापार तो उजड़ ही गया। तीन दिन से घर में चूल्हा भी नहीं चल रहा। खाना भी जैसे-तैसे मिल रहा। अब हमारा घर तो बच जाएगा ना? जहां हम सब साथ रह सकेंगे। इसी के साथ सवाल किया कि स्कूल भी बंद हो गए। हमारी पढ़ाई का इंतजाम सरकार कराएंगी ना? कहीं हमारी पढ़ाई तो नहीं छूट जाएगी।

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बुजुर्ग महिलाओं की आंखों में आंसू भी सूखे

व्यापार उजड़ने, रोजी-रोटी के लाले पड़ने के बाद अब मकान पर बात आती दिखाई दे रही है तो सेंट्रल मार्केट शास्त्रीनगर इलाके में हर को बाशिंदा स्तब्ध है। आंखों में आंसू रूकने का नाम नहीं ले रहे। बुजुर्गो की हालत तो यह है कि उनकी आंखों की नींद और चैन उड़ गया। रोते-रोते आंखों से आंसू भी सूख रहे है।

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व्यापारियों के घरों में रो-रो कर बुरा हाल है। व्यापार उजाड़ने के दु:ख सहन नहीं हो रहा। कई व्यापारियों के घर में चूल्हे ठंडे पड़े है। कुछ गमजदां और चिंतित व्यापारियों, उनके परिजनों के गले से नीचे खाने का निवाला नहीं उतर रहा है। ऐसे में हर कोई शासन, प्रशासन, न्यायालय से राहत की मार्मिक गुहार लगा रहा है व्यापारियों ने पुनर्वास की मांग उठाई है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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