चर्चित यू-ट्यूबर के खिलाफ पॉक्सो के तहत शिकायत, बच्ची संग बनाई वीडियो में अश्लीलता के आरोप
यूपी में मेरठ के एक चर्चित यू-ट्यूबर के खिलाफ डीजीपी से लेकर महिला आयोग और सीएम, बाल आयोग को शिकायत की गई है। हाल ही में यू-ट्यूबर ने एक वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड की थी। इसी वीडियो को अश्लील बताते हुए राहुल ठाकुर की ओर से शिकायत की गई हैं। आरोप लगाया वीडियो में अश्लीलता की गई और बच्ची को इसका हिस्सा बनाया गया है।
यू-ट्यूबर ने हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड की थी। वीडियो में एक बच्ची और दो महिलाओं के साथ यू-ट्यूबर दिखाई दिया। इस वीडियो में बच्ची को देखकर यूट्यूबर कमेंट करते दिख रहा है कि बच्ची इतनी खूबसूरत है तो इसकी मां कितनी खूबसूरत होगी। इतना ही नहीं वीडियो में एक अन्य महिला भी है जिससे यूट्यूबर पप्पी मांगते हुए दिखा।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो के खिलाफ एसएसपी मेरठ को एक शिकायत देते हुए राहुल ठाकुर निवासी शास्त्रीनगर ने अश्लीलता का आरोप लगाया। आरोप लगाया वीडियो महिलाओं की छवि को खराब करने और बाल यौन शोषण सामग्री बनाने का है। यू-टयूबर पर पॉक्सो, आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज की मांग की। यूट्यूबर के यूट्यूब चैनल पर 4.68 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूबर कॉमेडी वीडियो के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में बच्ची को लेकर वीडियो बनाने पर विवाद खड़ा हो गया है।
गौरतलब हो कि यूट्यूबर की कई वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज हैं। ऐसे में आरोप है कि यूट्यूबर के इतने सब्सक्राइबर होते हुए उन्हें अश्लील सामग्री परोसने से संकोच करना चाहिए। कहा गया है कि हाल ही में पोस्ट इस वीडियो से महिलाओं की छवि खराब हो रही है।