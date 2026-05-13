Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीएम मोदी की अपील के बाद अब सोने-चांदी पर बढ़ी इंपोर्ट ड्यूटी, कीमत में आएगा उछाल

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, मेरठ
share

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सराफा व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। इंपोर्ट ड्यूटी छह फ़ीसदी से बढ़कर 10 फ़ीसदी कर देने से अब जेवर खरीदना और महंगा हो जाएगा।

पीएम मोदी की अपील के बाद अब सोने-चांदी पर बढ़ी इंपोर्ट ड्यूटी, कीमत में आएगा उछाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील के बाद अब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सराफा व्यापारियों में चिंता बढ़ गई है। इंपोर्ट ड्यूटी छह फ़ीसदी से बढ़कर 10 फ़ीसदी कर देने से अब जेवर खरीदना और महंगा हो जाएगा। प्रधानमंत्री की अपील के बाद एकाएक सोना, चांदी एवं कीमती धातुओं की इंपोर्ट ड्यूटी में वृद्धि से सराफा बाजार और कारोबारी सत्य में है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के साथ माना जा रहा है कि सोने की कीमत में दस हजार रुपये प्रति 10 ग्राम तक की वृद्धि हो सकती है।

सराफा व्यापारी आशुतोष अग्रवाल का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से घरेलू रिटेल सोने की कीमतों पर असर पड़ सकता है। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल एवं महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल का कहना है कि सालाना 20,000 करोड़ के कारोबार वाली एशिया की प्रमुख मेरठ सराफा मंडी में कारोबार का ग्राफ गिरेगा। जंग की तपिश और बढ़ती कीमतों के चलते करीब 20 फ़ीसदी जही कारोबार रह गया।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:पीएम मोदी की अपील का असर, एशिया की सबसे बड़ी मेरठ सराफा मंडी सूनी, दिखा सन्नाटा

सोना चांदी व्यापार संघ के अध्यक्ष संत कुमार वर्मा एवं ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के निदेशक रवि प्रकाश अग्रवाल का कहना है कि महंगे होते सोने के चलते अब हल्की ज्वेलरी की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी और सर्राफा व्यापारियों का मानना है कि अब एक ग्राम गोल्ड ज्वेलरी के अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग भी बढ़ेगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बागपत में आज से टोल टैक्स वसूली, देखें रेट लिस्ट

मेरठ सराफा मंडी सूनी

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जनता से अपील की है कि एक साल तक सोना न खरीदें। इसी का असर दो ही दिन में सराफा बाजारों में साफ दिखा। लाइव हिंदुस्तान टीम मेरठ से सलीम अहमद ने एशिया की सबसे बड़ी मंडी मेरठ सराफा बाजार में पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट की जिसमें सामने आया कि मंगलवार को सराफा मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ था।

ये भी पढ़ें:संभल हिंसा: अनुज चौधरी की गवाही को लेकर तीखी बहस,विवादित टिप्पणी से गरमाया माहौल

सराफा बाजार में पसरा सन्नाटा देख व्यापारी परेशान हैं। उनका कहना है कि पीएम मोदी की अपील के बाद से ही बाजारों में सोने के खरीदार गायब हैं। जहां अभी कोई त्योहार और शादी-विवाह का सीजन न होने के कारण व्यापार में कमी है वहीं अब पीएम मोदी की अपील के बाद से काउंटर खाली ही हो गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर सीधा सेल पर पड़ा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Meerut News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।