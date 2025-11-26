Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Meerut Blue Drum Saurabh Murder Accused Muskan Named Daughter Sent to Jail with New born
नीले ड्रम वाली मुस्कान नवजात बच्ची के साथ जेल लौटी, दो दिन की बेटी का रखा यह नाम

संक्षेप:

मेरठ के एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में सोमवार को पति की हत्यारोपी मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया था। आज बुधवार को उसकी अस्पताल से छुट्टी कर दी है। उसे सीधे जेल भेजा गया है। उसने बच्ची का नाम भी रख लिया है।

Wed, 26 Nov 2025 12:44 PMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, मेरठ
यूपी के मेरठ में एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में सोमवार को सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया था। स्त्री रोग विभाग अध्यक्ष डॉ. शगुन ने बताया कि बच्ची राधा और मुस्कान का पूरा मेडिकल चेकअप किया गया। वह पूरी तरह से स्वस्थ है। बुधवार को दोपहर में मुस्कान की छुट्टी कर दी गई है। मुस्कान सीधे मेडिकल अस्पताल से जेल के लिए रवाना हो गई है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बेबी ढाई किलो की है।

नॉर्मल डिलीवरी कराई है, मुस्कान और उसकी बच्ची स्वस्थ्य हैं और एक साथ हैं। मुस्कान के परिजन मेडिकल अस्पताल में नहीं आए हैं और न ही कोई संपर्क किया। इसलिए बच्ची की दवाएं, कपड़े और जो भी जरूरी सामान है, उसकी व्यवस्था जेल प्रशासन की ओर से की गई है। मुस्कान सुबह से बच्ची को गोद में लिए बैठी है। उसे लगातार दुलार कर रही है। मुस्कान बच्ची के लिए काफी खुश है। सौरभ हत्याकांड में मुख्य आरोपी पत्नी मुस्कान ने अपनी नवजात बच्चे का नाम राधा रखा है। दरअसल जेल सूत्रों के हवाले से पता चला की मुस्कान ने पहले ही बच्चों का नाम सोच रखा था। मुस्कान खुद कहती थी कि बेटा होने पर नाम कृष्ण और बेटी होने पर नाम राधा रखेगी। ऐसे में अब बेटी का नाम राधा रखा है।

ये भी पढ़ें:ड्रम वाली मुस्कान की जेल में पैदा बेटी की बन गई कुंडली, ज्योतिषी ने क्या बताया?

मां-बेटी को जिला जेल शिफ्ट किया गया है। जमानत नहीं मिली तो फिलहाल 6 साल तक की उम्र होने तक बच्ची जेल में मुस्कान के पास ही रहेगी। दूसरी और बच्चे के जन्म को लेकर सौरभ के परिजनों ने फिर से सवाल उठाए हैं। सौरभ के भाई राहुल ने इसे मुस्कान का गेम प्लान बताया है। आरोप लगाया कि बच्ची सौरभ की नहीं है। दोनों बच्चियों के डीएनए जांच की भी मांग की। राहुल ने बताया कि वे लोग कोर्ट में इस संबंध में अपील करेंगे।

मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की 3 मार्च 2025 को हत्या कर दी थी। दोनों 4 मार्च को हिमाचल घूमने के लिए निकल गए थे। 17 मार्च को साहिल और मुस्कान मेरठ वापस आए, जिसके बाद 18 मार्च को हत्याकांड का खुलासा हुआ। 18 मार्च को मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी की गई थी। जेल जाने के बाद खुलासा हुआ की मुस्कान गर्भवती है। सोमवार को मुस्कान ने मेडिकल कॉलेज में एक बेटी को जन्म दिया। मुस्कान ने इस बच्ची का नाम राधा रखा है।

सौरभ के भाई बोले, डीएनए जांच होनी चाहिए

सौरभ के बड़े भाई राहुल ने इस पूरे घटनाक्रम को मुस्कान का गेम प्लान बताया। उनका आरोप है कि सौरभ के जन्मदिन के दिन बच्चे का जन्म मुस्कान का ही गेम प्लान है। आरोप लगाया की मुस्कान ने पूरी प्लानिंग के साथ यह सब किया है साथ ही बच्चों के डीएनए जांच की मांग की है। फिलहाल राहुल ने बताया कि वे लोग कोर्ट में दोनों बच्चों के डीएनए जांच की मांग करेंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चों का पिता कौन है।

