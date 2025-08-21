भूनी टोल पर फौजी को पीटने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मां को दहशत- जेल से छूटकर न कर दें वारदात

सेना के जवान से मारपीट करने वाला मुख्य आरोपी भी दबोचा गया है। बुधवार को सरधना विधायक अतुल प्रधान ने घायल फौजी से मुलाकात कर सैन्य अफसरों से बातचीत की। एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज भी पीड़ित फौजी से मिलने पहुंचे।

मेरठ-करनाल हाईवे स्थित भूनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान को बंधक बनाकर बर्बरता से मारपीट करने वाले मुख्य आरोपी रवि को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जवान पर डंडे से रवि ने ही वार किए थे। इस बात की तस्दीक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर भी कर ली गई है। आरोपी ने घटना के समय पीले रंग की शर्ट पहनी हुई थी। वारदात में शामिल बाकी अन्य आरोपियों की पहचान के लिए फिलहाल पुलिस काम कर रही है। उधर, सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान ने मिलिट्री अस्पताल में भर्ती सेना के जवान से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया।

भूनी टोल प्लाजा पर रविवार को टोल-कर्मियों ने सेना के जवान कपिल को पोल से बांधकर बर्बरता से मारपीट की थी। बचाव में आए फौजी के पिता व चचेरे भाई शिवम को भी आरोपियों ने जमकर पीटा था। सोशल मीडिया पर जवान से मारपीट की वीडियो जैसे ही वायरल हुई लोगों में आक्रोश फैल गया। सोमवार को भूनी टोल प्लाजा पर पहुंच कर हंगामा करते तोड़फोड़ कर दी थी। इसके बाद पूर्व विधायक संगीत सोम व जितेन्द्र सतवाई और भाजपा जिलाध्यक्ष शिवकुमार राणा ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी।

हालांकि पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर सात आरोपियों को पहले ही जेल भेज दिया था। बुधवार को सरूरपुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि बुधवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी रवि को करनावल पुलिस चौकी के पास स्थित झाल से गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी मेरठ, डॉ. विपिन ताडा ने कहा कि वारदात में शामिल आठ आरोपियों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना में जो भी अन्य आरोपी सामने आएंगे, उनकी पहचान कर गिरफ्तारी कराई जाएगी। बाकी कार्रवाई भी प्रचलित है।

जेल से छूटकर आरोपी न कर दें वारदात कपिल की मां सुनीता का कहना है कि उनके बेटे को बर्बरतापूर्वक पीटने वाले सभी आरोपी पकड़े तो गए हैं लेकिन उन्हें डर सता रहा है कि वह जेल से छूटने के बाद उनके बेटे और उनके परिवार के साथ में कोई अनहोनी ना कर दें। सभी आरोपी स्थानीय हैं और पहले से ही अपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इसे लेकर वह काफी चिंतित हैं।