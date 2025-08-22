भूनी टोल पर वसूली को पहुंची नई कंपनी, फौजी को पीटने के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

गोटका निवासी फौजी कपिल पर हुए हमले के बाद से पुलिस-प्रशासन के हवाले चल रहे मेरठ के भूनी टोल प्लाजा पर गुरुवार देर शाम एनएचएआई की टीम वसूली के लिए पहुंच गई। फौजी कपिल और उसके परिवार पर हमला करने वाले सात आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।

हालांकि अभी सिस्टम क्षतिग्रस्त होने के चलते आधिकारिक रूप से टोल वसूली शुरू नहीं हो पाई है। नई टीम ने टोल प्लाजा पहुंचकर साफ-सफाई शुरू करा दी। हालांकि टोल प्लाजा पर अभी मात्र ऑटोमेटिक सेंसर से वसूली हो रही है।

17 अगस्त की रात सरूरपुर के गोटका गांव निवासी सेना के जवान कपिल पर भूनी टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने जानलेवा हमला कर मारपीट की थी। एनएचएआई ने टोल कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना लगाया था। वाहन बिना शुल्क दिए गुजर रहे थे। गुरुवार देर शाम एनएचएआई की टीम एक नई कंपनी के करीब 15 से 20 कर्मचारियों के साथ भूनी टोल प्लाजा पहुंची। इन कर्मचारियों ने टोल प्लाजा की साफ-सफाई करते हुए अस्त-व्यस्त सामान को ठीक करने का काम शुरू कर दिया। एनएचएआई अधिकारियों और मेंटेनेंस टीम ने नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट भेजते हुए उन्हें शीघ्र लगवाने की बात कही है। रात में किसी समय टोल प्लाजा पर वसूली शुरू होने की उम्मीद है।

फौजी पर हमले में टोलकर्मियों की जमानत याचिका खारिज सरूरपुर में भूनी टोल प्लाजा पर फौजी कपिल और उसके परिवार पर हमला करने वाले सात आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी लगाई गई थी, जिस पर गुरुवार को एसीजेएम-2 नम्रता सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपियों को जमानत खारिज होने के चलते अभी जेल में ही रहना होगा।