इनामी बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर समेत नौ पर 50-50 हजार का इनाम, लूट-डकैती से लेकर गोवध के आरोप
इनामी बदन सिंह बद्दो के बेटे सिकंदर समेत नौ पर 50-50 हजार का इनाम जारी किया गया है। बदन सिंह ढाई लाख का इनामी है। डीआईजी कलानिधि नैथानी ने शिकंजा कसते हुए लूट, डकैती और गोवध समेत अन्य आरोपों में कार्रवाई की है।
मेरठ, संवाददाता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। मेरठ रेंज के चार जिलों में वांछित चल रहे नौ आरोपियों पर डीआईजी कलानिधि नैथानी ने 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। इनमें ढाई लाख रुपये के इनामी अपराधी बदन सिंह बद्दो का बेटा सिकंदर भी शामिल है। लूट, डकैती, नकबजनी, एनडीपीएस और गोवध अधिनियम समेत विभिन्न मामलों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए यह कार्रवाई की गई है।
पुलिस की संस्तुति पर 18 से 20 अक्टूबर के बीच इन आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया। सूची में मेरठ के पांच, बागपत के दो, जबकि बुलंदशहर और हापुड़ के एक-एक आरोपी को शामिल किया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, एक आरोपी के खिलाफ 27 और दूसरे के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हैं। अलग-अलग जिलों में मुकदमे दर्ज होने और लगातार फरार रहने के चलते पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया है।
बुलंदशहर के मुकीम पर भी 50 हजार का इनाम
बुलंदशहर के सुतारी निवासी मुकीम पुत्र बाबू उर्फ बाबुद्दीन पर भी 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। वह चोला थाने में दर्ज गोवध अधिनियम के मुकदमे में वांछित है। पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ चोला और कोतवाली देहात थानों में कुल चार मुकदमे दर्ज हैं।
बागपत के सुनील पर 27 मुकदमे दर्ज
बागपत के सुनील कुमार पर भी 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। वह मेरठ के सदर बाजार थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित है। उसके खिलाफ बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली के विभिन्न थानों में कुल 27 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, लोनी क्षेत्र निवासी धर्मेंद्र और संजय पर भी 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
मेरठ के पांच आरोपी रडार पर
इनामी सूची में मेरठ के टीपीनगर क्षेत्र के बेरीपुरा निवासी सिकंदर, परतापुर क्षेत्र के अछरौंडा निवासी मोनू, जानी क्षेत्र के सिवाल खास निवासी शाह आलम और लोहियानगर थाने के मुकदमों में वांछित खालिद व मुरसलीन शामिल हैं। सिकंदर ब्रह्मपुरी थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित है। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ दो मुकदमे दर्ज बताए गए हैं। वहीं, मोनू सिविल लाइन थाने में दर्ज मुकदमे में वांछित है।
उसके खिलाफ सिविल लाइन, परतापुर, मेडिकल, खरखौदा, इंचौली, कंकरखेड़ा और टीपीनगर समेत मेरठ के विभिन्न थानों में कुल 16 मुकदमे दर्ज हैं। शाह आलम हापुड़ के कोतवाली देहात थाने में दर्ज एनडीपीएस के मुकदमे में वांछित है। उसके खिलाफ मेरठ के देहली गेट और अमेठी के मुसाफिरखाना थाने समेत कुल चार मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है। दूसरी ओर, खालिद और मुरसलीन लोहियानगर थाने में दर्ज अलग-अलग मुकदमों में वांछित हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें