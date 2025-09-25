यूपी एंटी रोमियो टीम ने एसिड अटैक आरोपी पकड़ा, हॉफ एनकाउंटर में पैर में लगी गोली

यूपी में मेरठ के लोहियानगर में एल-ब्लॉक के पास रूकसाना नाम की महिला पर हुए एसिड अटैक को पूर्व प्रेमी ने ही अंजाम दिलाया था। आरोपी ने बोलचाल बंद करने और गाली का बदला लेने के लिए हमला करवाया था।

यूपी में मेरठ के लोहियानगर में एल-ब्लॉक के पास रूकसाना नाम की महिला पर हुए एसिड अटैक को पूर्व प्रेमी ने ही अंजाम दिलाया था। आरोपी ने बोलचाल बंद करने और गाली का बदला लेने के लिए अपनी दुकान पर काम करने वाले किशोर को झांसे में लिया। किशोर को दारू पिलाने और दो हजार रुपये का लालच देकर एसिड डलवा दिया।

आरोपी किशोर को एंटी रोमियो टीम ने दबोच लिया, जबकि मुख्य आरोपी महेंद्र को शहर की स्वाट टीम ने देररात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। आरोपी को पैर में गोली लगी है। एल ब्लॉक स्टैंड के पास ही मंगलवार रात को रूकसाना नाम की वार्ड आया पर एक किशोर ने एसिड फेंका था। महिला का हाथ, सीना और पेट गंभीर रूप से झुलस गए थे। रूकसाना को तुरंत ही दिल्ली रेफर किया गया था।

वीडियो फुटेज में एक व्यक्ति बाइक चलाते हुए दिख रहा था, जबकि तेजाब फेंकने वाला आरोपी किशोर बाइक पर पीछे बैठा था। एंटी रोमियो स्क्वायड ने आरोपी किशोर को चिन्हित कर उसकी धरपकड़ कर ली। आरोपी किशोर ने बताया कि जागृति विहार निवासी महेंद्र की एसी सर्विस की दुकान पर काम करता है और उसी ने हमला किया था। महेंद्र को लोहियानगर में ही मुठभेड़ में पैर में गोली लगी है।

बातचीत बंद करने और गाली देने पर कराया हमला महेंद्र ने पुलिस को बताया कुछ साल पहले उसके प्रवेश विहार वाले मकान में रूकसाना किराये पर रहती थी। एक साल पहले रूकसाना ने मकान बदल लिया था। तीन माह से रूकसाना ने बातचीत बंद कर दी थी। दो माह पूर्व रूकसाना को जब मैसेज किए तो उसने कॉल कर गाली गलौज कर दी थी और पुलिस से शिकायत की धमकी दी। रूकसाना को सबक सिखाने के लिए उसने अपनी ही दुकान पर काम करने वाले किशोर को एसिड फेंकने के लिए तैयार किया। किशोर को किशोर न्याय बोर्ड के सामने गुरुवार को पेश किया जाएगा।

एसपी सिटी मेरठ, आयुष विक्रम सिंह ने कहा कि रूकसाना नाम की महिला पर पूर्व प्रेमी महेंद्र ने ही एसिड अटैक कराया था। किशोर को दो हजार रुपये का लालच देकर यह काम कराया गया था। आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, किशोर को हिरासत में लिया गया है।