नाले में गिरा 8 साल का बच्चा, बचाने के लिए नाले में कूदे इंस्पेक्टर; सर्च ऑपरेशन जारी

संक्षेप: यूपी के मेरठ में हादसा हो गया है। यहां एक आठ साल का बच्चा नाले में गिर गया। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर ने उसे बचाने के लिए कूद गए। बच्चे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।

यूपी के मेरठ में दिल्ली रोड स्थित टीपी नगर थाना क्षेत्र के मेरठ ब्लॉक के पास सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ कांच की खाली बोतलें बीनने के प्रयास में एक 8 से 10 वर्षीय बालक गहरे नाले में जा गिरा और पानी के तेज बहाव में बह गया। मौके पहुंचे इंस्पेक्टर ने बच्चे को बचाने के लिए नाले में कूद गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बालक नाले के किनारे झुका हुआ था और अंदर पड़ी कांच की बोतलें निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गहरे नाले में जा गिरा। राहगीरों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

​सूचना मिलते ही टीपी नगर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बच्चे की जान बचाने की जद्दोजहद में टीपी नगर इंस्पेक्टर ने मिसाल पेश की और बिना वक्त गंवाए खुद नाले में कूद गए। हालांकि, नाले की गहराई और सिल्ट ज्यादा होने के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।