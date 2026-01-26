Hindustan Hindi News
नाले में गिरा 8 साल का बच्चा, बचाने के लिए नाले में कूदे इंस्पेक्टर; सर्च ऑपरेशन जारी

संक्षेप:

यूपी के मेरठ में हादसा हो गया है। यहां एक आठ साल का बच्चा नाले में गिर गया। मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर ने उसे बचाने के लिए कूद गए। बच्चे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।

Jan 26, 2026 05:05 pm IST
यूपी के मेरठ में दिल्ली रोड स्थित टीपी नगर थाना क्षेत्र के मेरठ ब्लॉक के पास सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ कांच की खाली बोतलें बीनने के प्रयास में एक 8 से 10 वर्षीय बालक गहरे नाले में जा गिरा और पानी के तेज बहाव में बह गया। मौके पहुंचे इंस्पेक्टर ने बच्चे को बचाने के लिए नाले में कूद गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

​प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बालक नाले के किनारे झुका हुआ था और अंदर पड़ी कांच की बोतलें निकालने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे गहरे नाले में जा गिरा। राहगीरों ने शोर मचाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

​सूचना मिलते ही टीपी नगर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बच्चे की जान बचाने की जद्दोजहद में टीपी नगर इंस्पेक्टर ने मिसाल पेश की और बिना वक्त गंवाए खुद नाले में कूद गए। हालांकि, नाले की गहराई और सिल्ट ज्यादा होने के कारण सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

​मौके पर तुरंत तीन जेसीबी मशीनें बुलाई गई हैं, जिनकी मदद से नाले की दीवारों और कचरे को हटाकर बच्चे की तलाश की जा रही है। ​घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ ब्रह्मपुरी भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। नाले में पानी का बहाव और गंदगी रेस्क्यू टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ​खबर लिखे जाने तक बालक का कोई सुराग नहीं लग पाया था। प्रशासन और गोताखोरों की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। आसपास के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
