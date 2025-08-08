UP Meerut 13 year old Girl Raped many times by 20 Year old boy found 7 months pregnant 13 साल की बच्ची 7 महीने गर्भवती निकली तो हुआ रेप का खुलासा, लड़की की जान को खतरा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Meerut 13 year old Girl Raped many times by 20 Year old boy found 7 months pregnant

13 साल की बच्ची 7 महीने गर्भवती निकली तो हुआ रेप का खुलासा, लड़की की जान को खतरा

यूपी में मेरठ के सरूरपुर कस्बा निवासी 13 साल की किशोरी को डरा धमकाकर पड़ोसी युवक ने कई माह तक रेप किया। किशोरी सात माह की गर्भवती हुई और परिजन डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो वारदात का खुलासा हुआ। किशोरी के गर्भवती होने का खुलासा हुआ तो परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई।

Srishti Kunj प्रमुख संवाददाता, मेरठFri, 8 Aug 2025 11:02 AM
share Share
Follow Us on
13 साल की बच्ची 7 महीने गर्भवती निकली तो हुआ रेप का खुलासा, लड़की की जान को खतरा

यूपी में मेरठ के सरूरपुर कस्बा निवासी 13 साल की किशोरी को डरा धमकाकर पड़ोसी युवक ने कई माह तक रेप किया। किशोरी सात माह की गर्भवती हुई और परिजन डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो वारदात का खुलासा हुआ। किशोरी के गर्भवती होने का खुलासा हुआ तो परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आननफानन में पुलिस को सूचना दी गई। बच्ची से महिला पुलिसकर्मियों ने बातचीत की, जिसके बाद आरोपी के नाम का खुलासा हुआ। इसके बाद परिजनों ने तहरीर देकर आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया है। फिलआल आरोपी की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है।

सरूरपुर कस्बा निवासी 13 साल की किशोरी की गुरुवार को हालत खराब हो गई थी। परिजन दोपहर के समय किशोरी को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। जांच की गई तो पता चला कि किशोरी सात माह की गर्भवती है। ऐसे में परिजन परेशान हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। किशोरी को तुरंत ही थाने लाया गया। यहां पर किशोरी से बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन शुरूआत में उसने कुछ नहीं बताया। बाद में काफी देर काउंसिलिंग की गई तो किशोरी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले 20 साल के युवक ने ही डरा धमकाकर रेप किया था। आरोपी ने करीब 5-6 माह तक रेप किया था।

ये भी पढ़ें:इंस्टाग्राम पर बिक रहे थे अवैध हथियार, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र पकड़े

किशोरी ने बताया कि उसे और परिजनों की हत्या की धमकी देकर आरोपी ने यौन शोषण किया। आरोपी को नामजद करते हुए थाने पर तहरीर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। साथ ही किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। हालांकि देरी होने के कारण मेडिकल नहीं हो पाया और शुक्रवार का समय दिया गया। सीओ सरधना, आशुतोष कुमार ने कहा कि किशोरी से रेप और उसके गर्भवती होने की शिकायत परिजनों ने की थी। जांच कर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, आरोपी की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है।

किशोरी की जान को खतरा

डॉक्टर ने परिजनों और पुलिस को बताया कि किशोरी की उम्र कम है। बताया कि किशोरी ने बच्चे को जन्म दिया तो जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में उसकी देखभाल जरूरी है। साथ ही डॉक्टरी निगरानी की जरूरत है।

Meerut News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |