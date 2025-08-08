13 साल की बच्ची 7 महीने गर्भवती निकली तो हुआ रेप का खुलासा, लड़की की जान को खतरा

यूपी में मेरठ के सरूरपुर कस्बा निवासी 13 साल की किशोरी को डरा धमकाकर पड़ोसी युवक ने कई माह तक रेप किया। किशोरी सात माह की गर्भवती हुई और परिजन डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो वारदात का खुलासा हुआ। किशोरी के गर्भवती होने का खुलासा हुआ तो परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई।

यूपी में मेरठ के सरूरपुर कस्बा निवासी 13 साल की किशोरी को डरा धमकाकर पड़ोसी युवक ने कई माह तक रेप किया। किशोरी सात माह की गर्भवती हुई और परिजन डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे तो वारदात का खुलासा हुआ। किशोरी के गर्भवती होने का खुलासा हुआ तो परिजनों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। आननफानन में पुलिस को सूचना दी गई। बच्ची से महिला पुलिसकर्मियों ने बातचीत की, जिसके बाद आरोपी के नाम का खुलासा हुआ। इसके बाद परिजनों ने तहरीर देकर आरोपी पर मुकदमा दर्ज कराया है। फिलआल आरोपी की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है।

सरूरपुर कस्बा निवासी 13 साल की किशोरी की गुरुवार को हालत खराब हो गई थी। परिजन दोपहर के समय किशोरी को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। जांच की गई तो पता चला कि किशोरी सात माह की गर्भवती है। ऐसे में परिजन परेशान हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। किशोरी को तुरंत ही थाने लाया गया। यहां पर किशोरी से बातचीत का प्रयास किया गया, लेकिन शुरूआत में उसने कुछ नहीं बताया। बाद में काफी देर काउंसिलिंग की गई तो किशोरी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले 20 साल के युवक ने ही डरा धमकाकर रेप किया था। आरोपी ने करीब 5-6 माह तक रेप किया था।

किशोरी ने बताया कि उसे और परिजनों की हत्या की धमकी देकर आरोपी ने यौन शोषण किया। आरोपी को नामजद करते हुए थाने पर तहरीर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। साथ ही किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। हालांकि देरी होने के कारण मेडिकल नहीं हो पाया और शुक्रवार का समय दिया गया। सीओ सरधना, आशुतोष कुमार ने कहा कि किशोरी से रेप और उसके गर्भवती होने की शिकायत परिजनों ने की थी। जांच कर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, आरोपी की तलाश में पुलिस टीम को लगाया गया है।