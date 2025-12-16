Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP medical colleges Facilities from ICU to diagnostic services will be increased; Yogi government has allocate a budget
यूपी के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेंगी आईसीयू से लेकर जांच तक की सुविधा; योगी सरकार ने खोला खजाना

संक्षेप:

उत्तर्र प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आईसीयू से लेकर जांच तक की सुविधा बढ़ेंगी। सुविधाओं के लिए योगी सरकार खजाना खोला है। इसके लिए बजट प्रदान किया है। इसमें आईसीयू बेड से लेकर जांच तक की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा।

Dec 16, 2025 06:52 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के लाखों मरीजों को बेहतर इलाज की सौगात मिलेगी। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया जा हा है। योगी सरकार खजाना खोला है। इसके लिए बजट प्रदान किया है। इसमें आईसीयू बेड से लेकर जांच तक की व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि कुशीनगर के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में 50 आईसीयू बेड खरीदे जाएंगे। इसके लिए 6729950 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे आईसीयू केयर बेहतर हो सकेगी। साथ ही कॉलेज में पठन-पाठन के लिए 720 लेक्चर टेबल व फर्नीचर के लिए 9892080 रुपए एवं फोलर बेड के लिए 3450000 रुपए स्वीकृत किए हैं।

इमरजेंसी सेवा अपग्रेड होगी

अयोध्या के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की इमरजेंसी एण्ड ट्रॉमा सेंटर के लिए 50 लाख रुपये के उपकरण खरीदे जाएंगे। मिर्जापुर के मां विन्ध्यवासिनी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में ₹5510000 से 2 पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड मशीनें स्थापित की जाएंगी। बाराबंकी जिला चिकित्सालय में 8,68,274 की अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित की जाएगी।

आधुनिक फेको मशीन से होंगे मोतियाबिंद ऑपरेशन

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि अमेठी के गौरीगंज जिला चिकित्सालय में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आधुनिक फेको मशीन खरीदी जाएगी। हड्डी रोग विभाग में उपकरण आएंगे। इसके लिए 3115203 रुपये की वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गई है। चित्रकूट जिला संयुक्त चिकित्सालय में मोतियाबिन्द के मरीजों के ऑपरेशन के लिए फेको मशीन खरीदी जाएगी। इसके लिए 1990000 की स्वीकृति प्रदान की गई है। वाराणसी के पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय व एसएसपीजी चिकित्सालय में एक्सरे, लैप्रोस्कोप सहित अन्य कई आधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे। अब बड़े चीरे न लगाकर लैप्रोस्कोप से महीन सुराख से ऑपरेशन हो सकेंगे। इसके लिए 5488966 एवं एसएसपीजी हॉस्पिटल के लिए 8734680 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। संभल जिला संयुक्त चिकित्सालय को 4528023, जिला चिकित्सालय जौनपुर को 1654217 एवं सीतापुर जिला महिला चिकित्सालय के लिए 1697774 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जालौन के महिला अस्पताल अपग्रेड होंगे

उरई-जालौन के जिला महिला चिकित्सालय की सभी इकाइयों को अपग्रेड किया जाएगा। आधुनिक उपकरणों के लिए ₹8880280 की धनराशि जारी की गई है। अयोध्या जिला अस्पताल में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। चित्रकूट के कर्वी स्थित आधुनिक पोस्टमार्टम हेतु एक 25 केवीए जेनरेटर एवं 1642990 रुपये की एक्सरे मशीन खरीदी जाएगी।

